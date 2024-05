Pretty Woman, la colonna sonora del film/ La canzone di Roy Orbison è passata alla storia

Pretty Woman, la colonna sonora della pellicola è passata alla storia

Stasera tornerà su Rai 1 il film cult Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts, che oltre a un cast d’eccezione vanta una colonna sonora con i controfiocchi. La più celebre canzone di Pretty Woman che balza subito in mente è Oh, Pretty Woman di Roy Orbison, un brano uscito sul mercato nel 1964 che ha poi ispirato il titolo del film e che ha vissuto una seconda giovinezza proprio in seguito all’uscita della commedia romantica con Richard Gere e Julia Roberts. Il sottofondo musicale del film è stato siglato da James Newton Howard, chiamata He Sleeps / Love Theme, questa base composta interamente al pianoforte ha tratto ispirazione da una canzone celebre come Racing in the Street dell’artista Bruce Springsteen.

Vediamo tutti i brani che compongono la colonna sonora di Pretty Woman, il film amatissimo del 1990 con Julia Roberts e Richard Gere e tanti altri amati artisti.

Wild Women Do – Natalie Cole

Fame ’90 – David Bowie

King Of Wishful Thinking – Go West

Tangled – Jane Wiedlin

It Must Have Been Love – Roxette

Life In Detail – Robert Palmer

No Explanation – Peter Cetera

Real Wild Child (Wild One) – Christopher Otcasek

Fallen – Lauren Wood

Show Me Your Soul – Red Hot Chili Peppers

Oh, Pretty Woman – Roy Orbison

Pretty Woman, il cast del film che ha fatto epoca

Una colonna sonora ricca di canzoni passate alla storia ma anche un cast d’eccezione ha contribuito alla fortuna di Pretty Woman, non solo Julia Roberts e Richard Gere. La regia del film è di Garry Marshall, mentre i protagonisti principali sono come noto Julia Roberts e Richard Gere, nel cast hanno preso parte anche Hector Elizondo, Ralph Bellamy, Laura San Giacomo e Jason Alexander, tutti grandi attori che hanno contribuito al successo riscosso dal film che a distanza di oltre trent’anni continua a raccogliere ondate di affetto e amore in giro per il mondo.

E oltre al ritorno sul piccolo schermo di questa sera martedì 28 maggio, la pellicola è disponibile anche sulle piattaforme streaming, tra tutte Netflix, che spesso convince i telespettatori a concedersi un rewatch del celebre film.











