Appuntamento con l’amore/ Video, su Canale 5 il film con Jessica Alba e Julia Roberts

Appuntamento con l’amore va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2010 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche la cui regia è stata curata in maniera magistrale da Garry Marshall con soggetto di Katherine Fugate mentre la sceneggiatura è di Abby Kohn, Wayne Allen Rice e Josie Rosen. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Debney e nel cast sono presenti Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Julia Roberts, Patrick Dempsey, Raylor Swift, George Lopez e tanti altri.

Appuntamento con l’amore, la trama del film

Ecco la trama di Appuntamento con l’amore. Il giorno di San Valentino è notoriamente il giorno nel quale trionfa l’amore e i buoni sentimenti. Questa sembra essere una giornata ideale per il fiorista Reed. Infatti da tempo quest’ultimo stava pensando di proporre alla sua fidanzata il matrimonio. Decide quindi di sfruttare il giorno di San Valentino con tanto di classica proposta ed anello. La donna è catturata dalla bella novità ed immediatamente dice sì salvo poi ripensare a questa eventualità. Infatti, dopo qualche ora si rende conto come la vita matrimoniale probabilmente non possa fare al suo caso e che soprattutto questo rapporto probabilmente non è così felice e solido da poter pensare ad una vita condivisa insieme.

In ragione di queste considerazioni, ritorna dal proprio fidanzato e non solo gli restituisce l’anello, ma lo lascia anche. Nella vicenda si intrecciano le altre situazioni amorose che riguardano altre coppie che stanno per lasciarsi o che si stanno per formare. Su un aereo che deve arrivare a Los Angeles sta viaggiando un capitano dell’esercito degli Stati Uniti d’America per godere dei suoi giorni di congedo. Poi vi è una splendida donna che conosce durante il viaggio un affascinante uomo di nome Wilson che si dimostra molto galante nei suoi confronti.

Tra di loro, insomma, scatta immediatamente quella scintilla che potrebbe far presagire ad un meraviglioso rapporto d’amore. Nel frattempo una maestra elementare di nome Julia sta portando avanti da tanti mesi una relazione con il dottor Harrison. Una relazione che soltanto all’apparenza sembra essere felice in quanto lei non fa in realtà il dottore, ma è già sposato e porta avanti in parallelo due vite. Mentre il dottore si trova a San Francisco apparentemente per un viaggio d’affari, in realtà per stare con la sua famiglia, la donna decide di fargli una sorpresa e di raggiungerlo.

Come spesso accade in queste situazioni sarà invece lei ad avere una sorpresa per nulla gradita scoprendo l’esistenza di un’altra famiglia e quindi di un’altra donna peraltro già moglie. Nel film viene raccontata anche la divertente vicenda di una giovane baby-sitter che ha deciso di perdere la sua verginità con il fidanzato. Tuttavia, l’incontro si dimostra un vero e proprio fallimento in quanto il giovane ragazzo viene scoperto dalla mamma di lei completamente nudo. Tuttavia nel giorno di San Valentino ci sono anche situazioni amorose positive che nascono come nel caso della relazione tra l’addetta stampa di un’importante società sportiva di nome Kara ed un giornalista di nome Kevin.

