Arabia Saudita, donne ai pellegrinaggi senza tutore maschile/ Cade obbligo del mahram

Le donne in Arabia Saudita non hanno più bisogno di un uomo per compiere l’Hajj (il pellegrinaggio alla Sacra Moschea della Mecca) e l’Umrah, che può essere svolto in qualsiasi periodo dell’anno. Lo ha annunciato Tawfiq Al-Rabiah, il ministro saudita per Hajj e Umrah, spiegando che non è più necessario il mahram, il cosiddetto parente di sangue o tutore maschile (solitamente il fratello maschio) che accompagnava le donne nei pellegrinaggi. In questo modo è stata risolta una controversia persistente.

Infatti, viene eliminata una regola presente da decenni, anche se sono state cocesse deroghe alle donne negli anni, ad esempio se partecipano ai pellegrinaggi con grandi gruppi di altre donne. Riyadh ha annunciato la svolta lunedì, precisando che la decisione verrà estesa ai pellegrini di tutto il mondo. “Una donna può venire nel Regno per compiere l’Umrah senza un mahram“, ha dichiarato Tawfiq Al Rabiah in una conferenza all’ambasciata saudita al Cairo, in Egitto.

ELIMINATO OBBLIGO TUTORE MASCHILE PER HAJJ E UMRAH

Il pellegrinaggio annuale Hajj, che i musulmani sono tenuti a compiere almeno una volta nella vita, costituisce il quinto pilastro dell’Islam. L’Umrah, invece, può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno ed è considerato un pellegrinaggio minore per i musulmani rispetto all’Hajj. La concessione sopra riportata è applicabile a tutte le donne adulte che desiderano recarsi in Arabia Saudita per il Hajj o l’Umrah da qualsiasi parte del mondo. Inoltre, il ministro saudita ha spiegato: “Ogni musulmano che viene in Arabia Saudita con qualsiasi tipo di visto può eseguire l’Umrah“.

Ha fatto poi riferimento ai recenti sforzi del Regno per quanto riguarda l’introduzione e l’uso di tecnologie moderne e la digitalizzazione dei servizi forniti dal ministero a coloro che desiderano visitare le Due Sacre Moschee. “Questo include l’utilizzo di robot per fornire alcuni servizi ai pellegrini e lo sviluppo della piattaforma Nusk, che offre molte comodità ai pellegrini e ai visitatori della Grande Moschea. I potenziali pellegrini possono prenotare un permesso per l’umrah attraverso la piattaforma entro un breve periodo e poi il visto può essere ottenuto entro 24 ore“.











