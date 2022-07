ARB/ SocietÃ  benefit, l’ultimo step dell’impresa con al centro la sostenibilitÃ 

Primo bilancio di sostenibilità per ARB, la società nata come start up innovativa nel 2016 (fondata da Ada Rosa Balzan), con un’unica mission: la sostenibilità. Scelta, per il 2016, azzardata, tema prequel di quello che poi si sarebbe invece imposto quale parametro fondamentale su cui costruire qualsiasi progetto d’impresa. “Io però ci credevo già moltissimo – confessa Balzan – fin da quando, più di vent’anni fa, decisi di dedicarvi la mia vita, confortata da un team straordinario. Oggi la soddisfazione più grande è ricevere i feedback positivi di chi ci sceglie un percorso di sostenibilità, perché sa di trovare in ARB un partner non solo affidabile e con un’esperienza che pochi possono vantare, ma anche l’amore, la cura e la passione con cui curiamo ogni singolo progetto. Ecco perché abbiamo deciso di aspettare qualche anno prima di approcciare il nostro primo bilancio di sostenibilità: come diciamo a chi ci chiede di redigere il loro, si tratta di una cosa seria, che va ponderata bene, e che richiede tempo e impegno. Lo scorso anno, con la trasformazione in spa a maggio e in società benefit a dicembre, abbiamo deciso che era il momento”.

Guardaroba sociale, mensa e social market/ Fondazione Progetto Arca inaugura 3 spazi a Milano

ARB S.B.P.A oggi è quindi una società benefit per azioni (sedi a Trento, Verona, Catania e Milano) che si occupa di formazione e consulenza, sia offline sia online, nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa. Il servizio di consulenza aziendale è supportato da algoritmi ad hoc, sviluppati in house. Balzan è riconosciuta tra i principali esperti italiani di questi temi a livello internazionale, oltre a essere docente di strategie di sostenibilità in diverse università, ed è inoltre presente in numerosi tavoli nazionali e internazionali in qualità di esperta accreditata, responsabile nazionale di sostenibilità in Federturismo Confindustria e project leader per la Provincia Autonoma di Trento per la creazione della prassi di riferimento con UNI sul rating di sostenibilità per le imprese di minori dimensioni.

FOOD/ Settore salumi, dove il buono è anche sostenibile

La realizzazione di progetti e strategie di sviluppo sostenibile secondo criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), e in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs), è al centro dell’operatività di ARB. Nel dicembre scorso ARB ha modificato il proprio statuto diventando società benefit, forma giuridica che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni e altri portatori di interesse”. Tutte modalità che risultano nel dna di ARB.

Reddito energetico/ 8500 euro a famiglia tramite investimenti e risparmi

Modalità che si traducono in azioni concrete: la società, con il supporto di Canino srl SB partner strategico, ha sviluppato SI Road, piattaforma web proprietaria interamente dedicata alla gestione delle tematiche ESG delle aziende, che al momento offre due tool: SI Rating e SR Tool (SR Tool Sustainability Reporting Tool è il gestionale dinamico per rendicontare, gestire e analizzare i dati e le tematiche rilevanti di sostenibilità). SI Rating (Sustainability Impact Rating) è lo strumento sviluppato per supportare le aziende nel processo di misurazione scientifica delle proprie performance di sostenibilità in termini ESG (ambientale, sociale e governance) e per permettere di apprendere quali siano i rischi e le opportunità in materia, integrandoli efficacemente nel piano di sviluppo dell’organizzazione stessa. ARB ha realizzato SI Rating (fondato su un algoritmo) in partnership ufficiale con SASB, organizzazione internazionale fondata nel 2011 con l’obiettivo di sviluppare standard contabili per la sostenibilità e di guidare le aziende nella divulgazione di informazioni finanziariamente rilevanti per i loro investitori. L’oggettività dello strumento è data da tale partnership e dalla Materiality Map di SASB che permette di garantire trasparenza e affidabilità lungo tutto il processo. SI Rating è progettato per tutte le aziende al di là delle dimensioni: la piattaforma online raccoglie i dati dell’organizzazione e analizza 19 tematiche e 28 sotto-tematiche ambientali, sociali e di governance sulla base dello standard internazionale di rendicontazione SASB. Al termine del procedimento di valutazione al cliente viene rilasciato il Report SI Rating e il certificato col livello di performance ottenuto. Il report restituisce le performance aziendali delle macroaree ESG, delle singole tematiche, degli indici di valutazione (trasparenza, resilienza aziendale, miglioramento continuo) e l’allineamento agli SDGs. Inoltre, fornisce una gap analysis personalizzata, con indicazioni specifiche per migliorare le performance di sostenibilità sulle tematiche analizzate e le indicazioni costo-beneficio per l’implementazione di tutte le azioni e strumenti suggeriti.

ARB nel 2021 ha anche avviato pratiche di ascolto proattivo e indagini di soddisfazione tra i clienti, per creare una raccolta di spunti di miglioramento e una successiva implementazione degli stessi. Nel 2022 la società sta implementando processi di stakeholder engagement e di mappatura dei principali portatori d’interesse aziendali che saranno potenziati nei prossimi anni. Sempre nel corso dell’anno continuerà la conduzione e partecipazione ad attività di docenza sui temi ESG in Business School accreditate e Università e a convegni o eventi nazionali ed internazionali. L’anno scorso ARB si era anche impegnata a redigere a titolo gratuito due Bilanci di Sostenibilità, per l’Associazione del Banco Alimentare Veneto e per l’Accademia Symposium.

“Essere società benefit – commenta Balzan – ha comportato una presa di responsabilità concreta verso gli impatti sociali e ambientali che una realtà aziendale genera: questo dimostra come ARB voglia essere non solo di supporto ai propri clienti nella creazione e nel rafforzamento del proprio percorso alla sostenibilità, ma anche di ispirazione. Con i nostri clienti ci sentiamo partner di un processo di cambiamento di valore verso la sostenibilità e accogliamo la sfida di fare questo percorso insieme, ottenendo sempre grandi soddisfazioni perché ci viene riconosciuta, oltre alla competenza, anche la passione con cui li accompagniamo e la schiettezza anche di dire no laddove non ravvisiamo elementi di valore. Ecco perché a distanza di pochi mesi dalla nascita societaria, ARB S.B.P.A. ha predisposto il suo primo Bilancio di Sostenibilità: in questo documento la società ha voluto raccontarsi e misurare i primi mesi di vita e gli impatti positivi generati al suo interno, nella comunità e sul territorio”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA