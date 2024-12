In occasione della festività di Sant’Ambrigio – Santo patrono della città di Milano – la Fondazione Fiera Milano ha confermato ancora una volta il suo impegno a favore dei cittadini bisognosi e in difficoltà organizzando per il secondo anno consecutivo l’evento ‘Sia festa per tutti!’ che ha visto l’incredibile partecipazione di otto differenti associazioni benefiche ed onlus, di decine e decine di volontari e – soprattutto – di 624 invitati che per una sera hanno potuto dimenticare i gravi problemi che li affliggono per godersi la convivialità di una ricca cena all’interno degli spazi milanesi di Allianz MiCo.

LE SFIDE DEL WELFARE/ La spinta della sussidiarietà a servizio dello Stato sociale

Ad affiancare Fondazione Fiera Milano all’evento benefico c’erano Associazione CAF Onlus, Fondazione Asilo Mariuccia, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Fondazione Dynamo Camp, Fondazione l’Albero della Vita, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, Fondazione Progetto Arca Onlus e SVS Donna Aiuta Donna – oltre a numerose aziende – che hanno messo a disposizione le loro conoscenze e i loro volontari per regalare una giornata di gioia alle persone e alle famiglie in difficoltà che ha raggiunto anche 200 ragazzi e bambini.

Scuola di Sussidiarietà, corso sull'amministrazione condivisa/ Bilancio positivo per il percorso sperimentale

Il grande evento di Fondazione Fiera Milano: il menù firmato dai grandi chef e i doni per grandi e piccini

Ad accogliere gli invitati all’evento di Fondazione Fiera Milano c’erano le giovani e promettenti voci bianche degli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala che hanno eseguito – sulle note dell’Orchestra della Scuola e con la direzione del maestro Paolo Spadaro – alcuni tra i più apprezzati brani natalizi (tra i quali ‘White Christmas‘ di Irving Berlin, ‘Beautiful that way’ di Nicola Piovani e il famoso ‘Va pensiero‘ del Nabucco) prima di lasciare il palco all’ospite d’eccezione della serata: il trapper Ghali che – con grande piacere di giovani e giovanissimi presenti – ha cantato ‘Niente panico‘, ‘Casa mia‘ e ‘Cara Italia‘; mentre la chiusura del mini concerto è stata riservata ai saluti dell’arcivescovo Mario Delpini e del vicario episcopale monsignor Luca Bressan.

TERZO SETTORE/ L'alta professionalità che serve nei lavoratori degli Ets

Dopo il concerto, gli ospiti dell’evento di Fondazione Fiera Milano sono stati accompagnati in una ricca cena composta da quattro portate firmate da alcuni associati dall’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (con un menù dedicato ai più piccoli curato da Area Kitchen): l’antipasto era un uovo soffice su pane croccante alla paprika affumicata con purea di zucca, broccoli e melograno di Carlo Cracco; il primo erano i Risoni di semola all’acqua di limoni, olio e provolone di Peppe Guida; il secondo ideato da Cesare Battisti prevedeva il pollo di cascina ripieno con melograno, castagne e purea di patate ed – infine – il dolce era la famosa Coccola d’inverno di Gianluca Fusto.

Lungo tutta la serata di Fondazione Fiera Milano – inoltre – i volontari di LEGO Italia e Schleich hanno intrattenuto i più piccoli in un’apposita area con giochi ed animazione curata da Fandango Club Entertainment; mentre al termine agli ospiti sono stati fatti dei piccoli doni natalizi: giochi LEGO, Schleich, GameStop e Assogiocattoli per bimbi e bimbe e i panettoni realizzati dallo chef Alessandro Gilmozzi per i più grandi.