Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone/ A Uomini e Donne, lui non la saluta e…

Dopo Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, il trono classico di Uomini e Donne ospita un’altra coppia di Temptation Island 2019. Nella puntata odierna del dating show di canale 5, Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone si ritrovano al centro dello studio per raccontare i retroscena della partecipazione a Temptation Island che ha decretato la fine della storia d’amore dopo anni di vita insieme. Seduti l’uno di fronte all’altra, Nunzia e Arcangelo rivivono il percorso fatto in Sardegna scatenando reazioni e polemiche. Sott’accusa, infatti, finisce subito Arcangelo che non saluta neanche l’ex fidanzata Nunzia che non nasconde la delusione nei confronti dell’atteggiamento da parte dell’uomo con cui pensava di formare una famiglia. Tra i due va così in scena un confronto dai toni pacati con Arcangelo che si dice convinto di voler continuare il proprio percorso da solo.

ARCANGELO BIANCO E NUNZIA SANSONE A UOMINI E DONNE: ò’ASSENZA DI MADDALENA VASSELLI

Il confronto tra Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, tuttavia, non è completo perchè manca un tassello importante come Maddalena Vasselli, la tentatrice di Temptation Island 2019 a cui Arcangelo si era avvicinato pericolosamente e con la quale il rapporto continua anche lontano dalle telecamere. Tuttavia, pare che tra i due non ci sia alcuna storia d’amore. A confermarlo è stato lo stesso Arcangelo che, di fronte ai numerosi rumors, attraverso i social, ha fatto sapere di essere solo un amico dell’ex tentatrice. “Ragazzi me lo state chiedendo in tantissimi voglio precisare che tra me e Maddalena c’è solo una splendida amicizia le voglio un bene dell’anima ma è assai difficile da sopportare, figuratevi come fidanzata”, ha spiegato, ma i fans si chiedono: perchè non ha partecipato a Uomini e Donne? Ai posteri l’ardua sentenza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA