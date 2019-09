Uomini e Donne/ Giulia Quattrociocche: “I social? Non li uso!” (Trono Classico)

Giulia Quattrociocche si è fatta conoscere la scorsa settimana, conquistando immediatamente il pubblico del trono classico di Uomini e Donne. La neo tronista ha conquistato tutti per schiettezza e semplicità, essendo la classica ragazza della porta accanto (come aspetto fisico), ma avendo un caratterino niente male. Raggiunta tra le pagine del magazine ufficiale del dating show, la romana racconta come dovrebbe essere il suo uomo ideale: forte e con una bella personalità. “Mi piacerebbe trovare una persona con il mio stesso concetto di famiglia, intesa come qualcosa da proteggere e tutelare. In generale, allontano le persone che non si mettono mai in discussione, quelle per cui è tutto o bianco o nero. La sua personalità, che non significa fare chiasso, ma riempire una stanza anche solo stando zitti. In amore sono premurosa, ma non sopporto i narcisisti”.

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche conquista tutti

L’intervista ufficiale di Giulia Quattrociocche è proseguita rivelando con sia aspetta da questa nuova avventura: “Naturalmente mi aspetto di trovare l’amore, ma anche di crescere vivendo appieno questa esperienza ed essendo sempre spontanea. Se mi intimorisce la presenza del pubblico? Si e credo valga per tutti, ma questa sono io. Ho deciso di espormi, quindi sono qua. Alcuni si chiedono cosa abbia di speciale per stare lì, come mai sia proprio io a ritrovarmi seduta sulla poltrona rossa. Forse è proprio questo che potrei avere di diverso: essere completamente ordinaria”. In ultimo, proprio come ha già ribadito nello studio di Uomini e Donne, la nuova tronista racconta di non essere minimamente interessata al mondo del web e dei social network: “Non mi interessano i social, non li uso. È artificioso: una persona la devi guardare negli occhi. Sono da sempre una fan del programma: mi piaceva guardarla seduta sul divano e, come tante altre ragazze, immedesimarmi e viverlo da casa. Un giorno ho pensato che mi sarebbe piaciuto essere in studio, mettermi in gioco. E così ho deciso di provarci, ed eccomi qua!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA