Nunzia e Arcangelo si sono lasciati/ Interrogativi e una clamorosa possibilità (Temptation Island)

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco le cose non sono andate come previsto…

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco non sono riusciti a superare la prova a Temptation Island 2019, anche se le cose non sono andate proprio come il previsto. Gli ammiratori erano pronti a scommettere sulla possibilità che lei potesse prendere il volo e lasciare in via definitiva il fidanzato, con cui da tanti anni viveva una relazione fatta di alti e bassi. 13 per l’esattezza, come ha ricordato più volte ad entrambi Filippo Bisciglia nella speranza che potessero ritrovare un accordo. Così non è stato, visto che nella puntata precedente del programma, il falò di confronto fra i due non si è risolto in modo positivo. A chiudere i battenti è stato però Arcangelo, finito al centro di tante polemiche sui social per la sua volontà di non essere sincero nemmeno di fronte all’evidenza. Il napoletano infatti si è lasciato andare ad effusioni poco dubbie con la tentatrice Sonia, a cui ha rivelato tra l’altro di aver provato più volta a lasciare la fidanzata. Cosa resa impossibile da Nunzia, decisa a non continuare un rapporto che non la rende felice. Vista la decisione di entrambi di non andare oltre il falò di confronto, i fan erano pronti a scommettere che Nunzia avesse finalmente trovato quel coraggio che le è sempre mancato. Non è così: poco dopo aver accettato la separazione, ha tentato in tutti i modi di convincere Arcangelo a tornare sui suoi passi. “Si è attaccata come una cozza”, aveva detto tempo prima lui alla Tentatrice. E così è andata anche dopo aver interrotto, forse definitivamente, il loro legame. Questa volta però Arcangelo non si è lasciato convincere dai baci e abbracci della fidanzata, dalle sue suppliche e dai ricordi di una vita insieme.

Nunzia e Arcangelo si sono lasciati: una clamorosa possibilità

Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone sono ritornati insieme? Le premesse sembrano tutte negative, visto che a Temptation Island 2019 non c’è stata la possibilità del lieto fine per la loro coppia. Alcuni ammiratori però sono pronti a scommettere che lei sia in qualche modo riuscita a recuperare in seguito il fidanzato, sicuri che non si fermerà nemmeno di fronte ai tanti rifiuti ricevuti dall’ex al falò di confronto. Può essere e di certo i social non ci permettono di ottenere degli indizi utili per sbilanciarci in questa direzione. Sia Nunzia che Arcangelo infatti sono in silenzio stampa sui social, come richiesto dal regolamento del programma. Intanto gli ammiratori continuano a spaccarsi in due, fra chi definisce lui “una latrina” per come si è comportato con la fidanzata, per aver negato tutto il negabile e forse averla tradita più volte di quanto abbia ammesso, e chi invece ha sentito una profonda sincerità nelle sue parole. Per certi versi frasi fatte e spesso sentite durante la rottura di molti rapporti, come “non ti merito”, “è colpa mia, non è colpa tua”, e via dicendo. Clicca qui per rivedere il falò di confronto di Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco.

