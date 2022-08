Archie Battersbee, oggi il distacco delle macchine/ Mamma “Fatto tutto il possibile”

Dovrebbero essere sospese oggi le cure riguardanti Archie Battersbee, il 12enne che si trova in coma irreversibile dallo scorso mese di aprile. Il giovane è al centro di una battaglia legale fra i medici e i famigliari, con quest’ultimi che hanno chiesto a più riprese di non “staccare la spina”, mentre i primi sono convinti che per Archie Battersbee non ci sia più nulla da fare. Stamane è stata trasmessa un intervista concessa a Sky News, registrata nella giornata di ieri, da parte di Hollie Dance, la mamma del ragazzino, che ha fatto sapere che la procedura per staccare le spine sarebbe dovuta cominciare dalle ore 10:00 in Inghilterra, le 11:00 in Italia, anche se al momento non vi sono notizie a riguardo.

“Siamo a pezzi – ha spiegato la donna, che da mesi sta lottando per tenere in vita il figlio, appellandosi a tutti gli organi possibili – ho fatto tutto ciò che avevo promesso ad Archie”. Hollie Dance si è rivolta all’Alta Corte, alla Corte d’appello, alle Corte Suprema, alle Nazioni Unite e per ultima alla Cedu di Strasburgo, la Corte Europea per i diritti dell’uomo, ma senza ottenere quanto sperato, ovvero, il prolungamento dell’assistenza o eventualmente il trasferimento del figlio in un centro per malati terminali.

ARCHIE BATTERSBEE: “TRATTATI IN MODO DISGUSTOSO”

Secondo la donna, a discapito invece di quanto sostenuto dai medici, Archie Battersbee sarebbe in qualche modo presente, con movimenti impercettibili di mani e occhi, piccole speranza che per i famigliari vogliono dire moltissimo. Ma a nulla sono valsi gli appelli disperati, e alla fine il destino del 12enne è quello di morire nell’ospedale, il Royal London Hospital di Whitechapel, a est di Londra. dove i genitori raccontano di essere stati trattati “in modo disgustoso”.

Un portavoce del gruppo elettorale Christian Concern, che sostiene la famiglia di Archie, ha spiegato all’agenzia di stampa dell’Ap: “Tutte le vie legali sono state esaurite. La famiglia è devastata e sta trascorrendo del tempo prezioso con Archie”. Archie Battersbee era stato trovato in fin di vita lo scorso mese di aprile in camera sua, con attorno al collo una corda: il ragazzino ha probabilmente partecipato ad un tragico gioco sull’asfissia via social, e da allora non si è mai ripreso.

