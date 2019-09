Area 51, primi due invasori arrestati/ Raid, “volevamo solo dare un’occhiata ma…”

Se fino a qualche tempo fa Fabio Rovazzi e la sua fidanzata hanno rischiato seriamente, avvicinandosi in modo eccessivo all’Area 51, oggi arriva la notizia dell’arresto a scapito dei primi due invasori. Si tratta di due ragazzi che hanno tentato di introdursi nella famigerata Area 51, nel deserto del Nevata, base militare Usa ma attorno alla quale ruotano da anni svariate leggende metropolitane strettamente connesse agli alieni. Si crede infatti che al suo interno il governo Usa stia custodendo le prove dell’esistenza degli alieni. Miti e leggende che, come spiega Quotidiano.net, avrebbero spinto anche i due giovani arrestati ad andare oltre, mettendo a punto un gioco finito però con il loro arresto nei giorni scorsi. Tutto sarebbe nato dall’idea di un ragazzo australiano che per gioco aveva creato un evento su Facebook dai toni chiaramente ironici nel quale per scherzo invitava a compiere una invasione dell’Area 51. Scherzo che a quanto pare sarebbe però sfuggito di mano al punto da diventare virale. La data indicata per la fantomatica invasione alla quale avevano aderito oltre un milione di utenti, era il 20 settembre 2019.

AREA 51, PRIMI DUE INVASORI ARRESTATI: RAID DOPO EVENTO FACEBOOK ANNULLATO

Di fronte all’evento scherzoso relativo all’invasione dell’Area 51, a non ridere affatto era stata Laura McAndrews, portavoce dell’aeronautica militare statunitense, la quale aveva messo in guardia i potenziali invasori dicendosi “pronta a proteggere l’America e i suoi territori. Questo comprende anche la base aerea di Edwards, di cui l’Area 51 è una zona ben sorvegliata in quanto campo di addestramento militare dell’aviazione, cosa che dovrebbe scoraggiare chiunque pensi di avvicinarsi ad un’area protetta dove si addestrano i militari”. L’evento era stato quindi annullato onde evitare un “disastro umanitario” ma a quanto pare i due giovani turisti olandesi ora arrestati, forse non avevano notato il dietrofront degli organizzatori, avvicinandosi fin troppo all’Area 51. Adesso si ritrovano in una prigione del Nevada. Gli stessi invasori hanno negato di aver pensato di partecipare all’evento ma si sono giustificati spiegando di voler “soltanto dare un’occhiata da vicino” alla base militare. I due turisti avevano con loro oltre a un telefono anche telecamere, un laptop e un drone.

