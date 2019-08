FABIO ROVAZZI A CACCIA DI ALIENI ALL’AREA 51/ “Ho rischiato di essere sparato”

Fabio Rovazzi si trova in vacanza con la fidanzata Karen in America. Il rapper di “Andiamo a comandare” però ha rischiato davvero tanto nella zona denominata Area 51, la base militare americana più famosa e secreta al cui interni sono nascosti i segreti sugli alieni e sugli Ufo. “Quello che vedete in fondo alla strada è il vero ingresso dell’Area 51. Noi volevamo solo adottare un alieno ma…. non l’hanno presa benissimo (nonostante i miei calzini)” scrive il rapper che ha rischiato davvero grosso. Ma andiamo con ordine: Rovazzi è in America per un viaggio on the road in compagnia della fidanzata Karen e per l’occasione si sono spinti fino alla zona conosciuta con il nome di Area 51.

Fabio Rovazzi a caccia di alieni all’Area 51 in America

Alla ricerca di nuove forme di vita, Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen si sono spinti oltre il cartello “Extraterrestrial Highway” (“autostrada extraterrestre) il tutto testimoniato da una serie di video e Instagram Stories in cui, consapevolmente, dice: “Ho come l’impressione che ci siamo!”. I due oltrepassano il cartello e vanno oltre cominciando ad intravedere una serie di installazioni kitsch dedicate proprio agli alieni. Qualcosa di strano però è dietro l’angolo, visto che Fabio e Karen vedono un oggetto non identificato che scompare nel cielo. Successivamente il rapper pubblica un nuovo filmato in cui si intravede il cancello dell’Area 51: “Non ho filmato bene l’ingresso, dopo capirete perché. Siamo andati un po’ troppo oltre”.

Fabio Rovazzi rischia di essere sparato all’Area 51

La situazione però sembra degenerare visto che Rovazzi ha oltrepassato la zona considerata ‘off limits” e improvvisamente i due si vedono circondanti da telecamere. Ecco il racconto del rapper condiviso con i fan nelle Instagram Stories: “Volevamo fare la foto col cartello ‘non oltrepassare, area top secret’, ma abbiamo sbagliato qualcosa e siamo arrivati davvero davanti all’Area 51. I militari dell’Area 51 ci hanno urlato dagli speaker di andarcene via. Sono uscite tipo venti telecamere e una si è posizionata sopra alla nostra macchina”. Ma non finisce qui, visto che Rovazzi confessa sul finale tutto il suo terrore e paura: “Sono sconvolto, ho appena rischiato di essere sparato male”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi) in data: 13 Ago 2019 alle ore 12:09 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA