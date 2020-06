Area C Milano riattivata da domani/ Regole 15 giugno sosta gratis fuori cerchia 90-91

Pubblicità

Con le nuove riaperture di ulteriori attività dalla giornata del 15 giugno 2020 – in ottemperanza alle regole stabilite dal Dpcm 11 giugno del Premier Conte – anche la città di Milano torna ad una flebile normalità dopo l’emergenza Covid-19: da domani verrà riattivata l’Area C, ovvero la Ztl a pagamento per chiunque voglia entrare in auto all’interno della Cerchia dei Bastioni. Il ticket ecopass era stato sospeso da marzo 2020 per via del lockdown ma dopo il ritorno a livelli “simili” del traffico pre-Covid, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha deciso di riaccendere le telecamere del centro e riprendere i consueti pagamenti per chi accedere all’Area C. Negli ultimi giorni l’amministrazione comunale ha provveduto a collocare dei cartelli di avviso per gli automobilisti presso i varchi di accesso all’Area C oltre ad aggiornare il portale online con tutte le novità e le regole per l’accesso e pagamento della Ztl Milano: da domani si torna all’antico, con il pagamento del ticket tra le 7.30 e le 19.30 dei giorni feriali (giovedì fino alle ore 18).

Pubblicità

MILANO, NUOVE REGOLE DAL 15 GIUGNO

Diverse novità anche sul fronte parcheggio e sosta a pagamento fuori dalla cerchia filoviaria di Milano, ovvero all’interno della circonvallazione percorsa dalle linee Atm 90 e 91: come durante l’emergenza Covid-19, anche dal 15 giugno in poi la sosta sarà libera e gratuita anche nelle strisce blu nelle zone di sosta numero 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43 del territorio di Milano. All’interno della stessa circonvallazione invece, il Comune milanese torna ad introdurre sembra da domani la sosta riservata ai residenti nei posti con strisce gialle oltre alla sosta a pagamento nei posti con strisce blu. Resta la problematica (e annessa polemica) delle diverse categorie di cittadini costretti per lavoro a dover entrare in Milano e in centro con l’auto, visto il limite dei mezzi pubblici Atm per via delle rigide regole anti-contagio attive in metro e nei bus/tram: con il traffico mezzi che diminuisce, l’utilizzo dell’auto diventa ancora più cruciale e da domani all’interno della cerchia tornerà ad essere un problema trovare parcheggio e senza spenderci ulteriormente.

In merito all’Area B invece resta ancora sospesa in attesa di un prossimo provvedimento del Comune che dovrà reintrodurre le regole pre-Covid. «Il traffico presente all’interno della Cerchia dei Bastioni è tornato quasi ai livelli pre-emergenza Covid 19 e per questo riteniamo opportuno riaccendere le telecamere di accesso alla ztl Area C. Mentre per la ztl di Area B, che corrisponde quasi a tutta la città, abbiamo al momento mantenuto la sospensione e monitoreremo i dati del traffico per capire quando rimetterla in funzione», spiega Marco Granelli assessore alla Mobilità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA