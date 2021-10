Arena ’60 ’70 ’80, pagelle 2a puntata/ Tutti ai piedi di Sabrina Salerno al regina sexy della serata!

La protagonista di Arena ’60 ’70 ’80 ha un nome e un cognome: Sabrina Salerno. La cinquantatreenne genovese ha vissuto una serata da protagonista all’Arena di Verona, annientando persino Belen nella sfida immaginaria indetta dai social. Tutti, ma proprio tutti, ai suoi piedi, quindi. La Sexy Girl degli anni ottanta incanta e si prende la scena con coreografie vivaci e provocanti, gelando Amadeus per la sua scollatura generosissima. “Forse ho esagerato”, ammette divertita dopo l’esibizione.

Germana Schena, moglie di Fausto Leali/ Lui: "l'ho sposata al momento giusto"

Un rischio che, una come Sabrina Salerno, ha tutto il diritto di correre. Per la gioia degli utenti di Twitter, che l’hanno tempestata di apprezzamenti durante la diretta. Una standing ovation totale per la Salerno, che sui social fa il pieno di like e cuoricini anche nel mondo femminile. Insomma la vera stella della seconda puntata è lei, senza se e senza ma. E c’è chi arriva al punto di azzardare persino una possibile collaborazione con Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo, visto il feeling emerso prima sul palco e poi in consolle. Non sarebbe una cattiva idea. Voto 9.

Mario Merello e figli Marcella Bella/ La cantante: "siamo partiti col piede giusto"

Arena ’60 ’70 ’80, pagelle 2a puntata: Tony Hadley, stile ed eleganza

Da Sabrina Salerno a Tony Hadley. La variegata scaletta di ospiti di Arena ’60 ’70 ’80 ha offerto stili e generi completamenti diversi tra loro. Ma quando si parla di Tomy Hadley (voto 7,5) non si può non menzionare lo stile e l’aplomb del cantante britannico, che per l’Italia ha dato idea di provare un sentimento speciale. “L’Arena è fantastica!”, ha detto felice ed emozionato.

Incantevole, invece, l’operazione nostalgia firmata Alphaville (voto 7,5) con la mitica Forever Young, che la generazione del telefilm The OC ricorderà sicuramente per il celebre ballo tra Ryan e Marissa, i due protagonisti. C’è spazio anche per Gianna Nannini (voto 6,5) e Village Peopole (7), ma non solo. Peppino Di Caprio (voto 7), Raf (voto 7) e Marcella Bella (6,5) lasciano il segno, calcando il palco dell’Arena in una serata ricca di energia ed emozioni. Rispetto alla prima puntata, decisamente un netto balzo in avanti.

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 3 ottobre, Ida Platano: "Tina mi ferisce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA