Shalana Santana, che è la moglie Massimiliano Gallo, lui tuona: “Paese maschilista, chiedono se ha fatto la escort”

Sta finalmente riscuotendo il successo meritato dopo tanti anni di gavetta Massimiliano Gallo, ormai volto di molte fiction di successo come I bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni-Sostituto Procuratore e attualmente nei panni di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso nell’omonima fiction Rai1. Per quanto riguarda la sua vita privata Shalana Santana è la moglie Massimiliano Gallo. Modella brasiliana i due si sono conosciuti e innamorati nel 2011, si sono sposati il 3 dicembre 2022 e nel 2023 è nata la loro figlia Artemisia.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2, prossima puntata 15 dicembre 2024/ Alfredo rischia il carcere

Di recente in un’intervista concessa ad Oggi, Massimiliano Gallo ha difeso a spada tratta la moglie Shalana Santana dagli attacchi razzisti e maschilisti che in questi anni ha subìto: “Stiamo insieme da sette anni e mezzo. È la persona più pura che ho conosciuto. Solo che ha voluto strafare: è più giovane (di 15 anni), faceva la modella, è brasiliana… In questo Paese, che è maschilista senza ritegno e razzista in modo educato, appena dici ‘ex modella brasiliana’, tutti ti dicono: ‘Ah, ti ha incastrato’, oppure ‘Ma faceva l’escort?’. Questo modo di pensare mi manda ai pazzi, perché ho una figlia di 20 anni e perché Shalana è di una purezza disarmante. La sua energia mi ha rimesso in sesto e ha imparato persino a fare il ragù alla napoletana”.

Massimiliano Gallo e la nascita della figlia Artemisia: "Ci ha cambiato la vita in meglio"/ "Ha unito tutti…"

Shalana Santana, moglie Massimiliano Gallo: “Ho due figlie, Giulia e Artemisia e non sono orgoglioso del mio Paese”

Insieme alla moglie Massimiliano Gallo ha costruito una famiglia allargata molto unita. Dalla sua precedente relazione con una donna di nome Anna è nata la sua prima figlia, Giulia che oggi ha 20 anni mentre dall’amore con Shalana Santana è nata Artemisia. La modella brasiliano ha anche lei un figlio nato da una precedente relazione su cui l’attore ha confessato: “È cresciuto con noi, anche se ha un papà molto presente. Ci siamo sposati il 3 dicembre e Shalana ha voluto per testimone la sorella del suo ex compagno” Ed a proposito delle due figlie Massimiliano Gallo in un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso: “Questo è un Paese maschilista. Ho due figlie femmine e non sono orgoglioso di quello che succede. Non c’è nessuna educazione alla tolleranza e il pregiudizio regna sovrano. I femminicidi sono figli di genitori che non hanno insegnato a gestire un no”