Aria condizionata in auto, quando si rischia la multa/ Sanzione pecuniaria fino a 444 euro

Con l’aumento delle temperature, spesso anche oltre i quaranta gradi, per tanti automobilisti è impossibile non tenere accesa in macchina l’aria condizionata. C’è però chi la tiene accesa in ogni circostanza e potrebbe rischiare una multa salata. Bisognerebbe infatti tenere a mente una serie di indicazioni per evitare di incorrere in infrazioni del Codice della strada che possono comportare multe. In particolare bisogna guardare all’articolo 157 che vieta di tenere accesi il motore e l’aria condizionata durante la sosta del veicolo, così da limitare le emissioni di CO2 e gli sprechi di carburante.

Voli cancellati in Italia, come ottenere il rimborso del biglietto/ Oltre 1000 annullati per lo sciopero

Per chi dovesse violare la norma contenuta nell’articolo 157 del Codice della strada, c’è una multa salata. Per i trasgressori, infatti, è prevista una sanzione pecuniaria che può andare da un minimo di 223 a un massimo di 444 euro, a seconda della gravità dell’infrazione rilevata. Oltretutto, vi è il pagamento a proprie spese per la rimozione del veicolo stesso. Ma quali sono, precisamente, le circostanze in cui si incorre nella multa?

ITA/ Le cause e i conti che possono fare saltare l'operazione con Lufthansa

Aria condizionata vietata: ecco quando

Ci sono varie situazioni nelle quali l’aria condizionata si può tenere accesa mentre altre in cui non è possibile. Ad esempio, durante l’arresto si può tenere accesa: parliamo ad esempio del momento in cui l’auto si trova davanti ad un semaforo rosso o ad un ingorgo stradale. Infatti “Per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione” . Durante la fermata, anche si può tenere in funzione il condizionatore. Ricordiamo che “Per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”.

Sciopero, Tar del Lazio boccia ricorso Cgil e dà ragione a Salvini/ "Insulti non mi fermano"