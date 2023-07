Ariadna Romero e Julio Jr Iglesias fidanzati?/ I due sorpresi insieme per le strade di Miami

Ariadna Romero e Julio Jr Iglesias paparazzati insieme

Da qualche mese, Ariadna Romero si è trasferita a Miami insieme al figlio Leonardo, nato dalla sua relazione, oggi finita, con Pierpaolo Pretelli. Proprio da Miami giungono alcune foto che testimoniano la presenza di un eventuale nuovo amore nella vita della showgirl. Come mostrano alcune foto rimbalzate in rete, Ariadna Romero è stata paparazzata in compagnia di Julio Jr Iglesias. I due sono stati sorpresi insieme per le strade della città della Florida e, pur non essendoci baci o gesti fraintendibili, le foto sono diventati virali e c’è chi è pronto a scommettere sulla nascita di una nuova coppia.

Inizialmente, si pensava che il cantante sorpreso insieme ad Ariadna fosse Enrique Iglesias, ma Amedeo Venza, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha scritto: “È Julio, il fratello più piccolo del cantante che, a quanto pare, avrebbe tradito la fidanzata proprio con Ariadna”.

Ariadna Romero, trasferimento a Miami per amore?

Ariadna Romero si è trasferita a Miami per amore? E’ questa la domanda più gettonata sul web dopo la diffusione delle sue foto in compagnia di Julio Jr Iglasias. In realtà, a svelare il motivo del trasferimento è stata la stessa Ariadna. “Non c’è stato un motivo specifico, ma una serie di cose insieme che mi hanno fatto prendere la decisione” ha spiegato la modella su Instagram.

“Mi si è ingranata una cosa di lavoro qui in Florida che nello stesso tempo mi avvicinava alla mia famiglia, avevo quindi un supporto col bambino. Tra l’altro era l’ultimo anno di Leo che non iniziava ancora le elementari, non poteva fargli che bene per la lingua e un’esperienza diversa. Ho preso e sono partita”, ha concluso.

