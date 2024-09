C’eravamo tanto amati: è la storia di Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli. La modella e showgirl è stata legata per diversi anni all’ex velino di Striscia La Notizia con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore. Una relazione importante e matura che ha portato entrambi anche alla scelta di mettere su famiglia, visto che dalla loro unione è nato il figlio Leonardo. “Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima” – ha detto Ariadna Romero, ex di Petrelli. Nonostante la nascita del figlio Leonardo qualcosa si è rotto tra i due che hanno cercato, soprattutto per il bene del piccolo, di riprovarci, ma invano. Oggi, anche se è finito l’amore, Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli formano comunque una famiglia. ”

“Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui” – ha detto la modella che durante l’esperienza dell’ex nella casa del Grande Fratello è entrata per supportarlo e tirarlo su. Ma come mai è finita tra i due?

Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli: perchè si sono lasciati?

Non c’è alcun tradimento dietro la fine dell’idillio tra Ariadna Romero e l’ex Pierpaolo Pretelli, almeno a quanto rivelato dalla modella. La prima crisi arriva quando Ariadna deve lasciare l’Italia per motivi di lavoro ed è costretta ad andare a Miami. “Mentre ero in USA abbiamo avuto una discussione brutta” – ha raccontato Ariadna che ha confessato – “mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto addosso il mondo”.

Nonostante quella crisi i due hanno provato a ricostruire i cocci di un amore, ma gli impegni televisivi di Pierpaolo Pretelli, prima Temptation Island e poi Uomini e Donne, sono la fine definitiva di tutto. “Ogni volta che ci riprovavamo lui faceva qualcosa. Non riesco più a provare un sentimento per lui” – ha Ariadna Romero, la ex di Pierpaolo Pretelli, che oggi ha ritrovato la felicità tra le braccia di Julio Iglesias Jr, fratello minore dell’artista Enrique. Ariadna è felicissima della nuova storia dell’ex Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi: “sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà”.

