Ariadna Romero “Pierpaolo Pretelli? È finita per Uomini e donne”/ Poi la smentita…

C’era grande attesa per l’intervento di ieri sera di Ariadna Romero a casa Chi e alla fine quello che pensavamo è accaduto, una serie di rivelazioni inaspettate hanno messo in subbuglio il pubblico del Grande Fratello Vip 2020. Già in questi giorni il destino di Pierpaolo Pretelli è un po’ in bilico tra chi continua ad accusarlo di aver tradito Elisabetta Gregoraci e chi, invece, pensa che questo suo voler saltare di fiore in fiore sia solo dovuto alla voglia di popolarità e di successo e non a sentimenti reali. Ma qual è la verità? A confermare quest’ultima teoria potrebbero essere le parole di Ariadna Romero che proprio ieri sera ha lasciato intendere che anche la loro relazione è finita proprio per questa sua voglia di mettere il resto in secondo piano rispetto alla voglia di successo.

Ariadna Romero “Pierpaolo Pretelli? È finita per Uomini e donne”

A quanto pare quando c’è stata la possibilità di rimettere insieme i pezzi, Pierpaolo Pretelli ha messo davanti altro e, in particolare, il contratto firmato per Temptation Island. Dopo la fine del programma, lui è tornato sui suoi passi ma poi ha continuato nel suo perseverare mettendo da parte il loro rapporto e concentrandosi su un altro programma ovvero Uomini e Donne. Rimane il fatto che subito dopo la bella modella ha smentito le sue stesse parole ma il danno ormai è fatto e sui social i fan sono furiosi convinti che forse Pierpaolo abbia giocato prima con Elisabetta e adesso stia facendo lo stesso con Giulia Salemi solo per la sua voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. Come andrà a finire quindi?



