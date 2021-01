Ariadna Romero/ “Pierpaolo Pretelli ha sbagliato con sua mamma!” e sulla Salemi…

In una lunga chiacchierata con il giornalisti del settimanale Chi, nel nuovo appuntamento di Casa Chi, Ariadna Romero ha parlato di Grande Fratello Vip e soprattutto del suo ex Pierpaolo Pretelli. Con un passo indietro, la mamma di Leonardo è tornata a parlare della loro storia d’amore: “Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima. Mi sono innamorata di un ragazzo meraviglioso. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lui è rimasto un punto di riferimento per me e io per lui.” Detto questo la Romero ha chiarito che tra loro c’è solo affetto: “Non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui”. L’argomento si è poi spostato sul flirt nato nella Casa del GF con Giulia Salemi e Ariadna ha confessato che effettivamente qualcosa le ha dato fastidio.

Ariadna Romero punge l’ex Pierpaolo: “Ha sbagliato con la mamma”

“Margherita (la mamma di Pierpaolo Pretelli, ndr) mi ha fatto molta tenerezza, lei è una persona meravigliosa, vuole tutelare suo figlio e magari ha sentito cosa si dice fuori…”, ha dichiarato Ariadna, ricordando l’avvertimento della donna a suo figlio nella videochiamata di Capodanno. Così ha aggiunto: “Io non lo rimprovererei per la storia con Giulia ma per il modo in cui ha risposto alla mamma in diretta! Per il resto è lecito ciò che fa lui e ciò che dice lei, Pierpaolo è single, quindi…”. In merito invece alla reazione che potrebbe avere il loro bambino vedendo i baci del papà con un’altra donna, la Romero ha chiarito la sua posizione: “Io non ho mai presentato nessun uomo a mio figlio, perchè non vorrei che mi vedesse che oggi bacio una persona e domani un’altra. Nel momento in cui lo farò sarà quello definitivo, quello che reputo l’uomo della mia vita. Che io sappia nemmeno Pierpaolo ha mai presentato nessuna ragazza a Leo”.

