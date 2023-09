Ariana Grande, lovestory finita con Dalton Gomez/ Il divorzio, dopo due anni d’amore!

Ariana Grande verso il divorzio da Dalton Gomez…

Ariana Grande, tra le popstar più influenti del momento, di risonanza global, torna al centro del gossip, per il caso divorzista con Dalton Gomez. I due ormai ex consorti, a quanto pare, sono prossimi al divorzio, dopo la separazione e presentano i documenti per il caso divorzista al tribunale di Los Angeles, indicando tra le annesse motivazioni delle “differenze inconciliabili”. Insomma, a quanto pare i due ex consorti giungono alla scelta di chiudere il loro idillio d’amore, due anni dopo il grande passo, un periodo quello matrimoniale che ha appassionato i fedeli fan della coppia, in particolare tra gli utenti attivi via social.

“Differenze inconciliabili” é quindi la motivazione a cui Arina Grande fa riferimento nell’istanza di divorzio presentata relativamente al matrimonio chiuso con Dalton Gomez, datata 18 settembre e avanzata presso il tribunale di Los Angeles. Dopo il primo biennio matrimoniale, la coppia non sopravvive e quindi sceglie di dividersi e i due ex consorti prendono strade separate. Una notizia che non può dirsi a tutti gli effetti inaspettata e di cui i fan della coppia maturavano il sospetto che potesse ufficializzarsi da un momento all’altro, nell’ultimo periodo.

Ariana Grande volta pagina in amore e…

Questo, a partire dallo scorso luglio, periodo in cui TMZ anticipava una crisi d’amore piuttosto importante per la coppia formata da Ariana Grande e Dalton Gomez. Il caso divorzista per la coppia ormai scoppiata giungerebbe dopo una prima separazione, seguita alla crisi in origine avvenuta presumibilmente a gennaio 2023. E a quanto pare, la popstar dallo sguardo di eterna cerbiatta avrebbe già voltato pagina in amore.

A renderne testimonianza é il gossip alla cronaca rosa che immortala Ariana al fianco dell’artista Ethan Slater, che a sua volta avrebbe chiesto il divorzio dalla moglie per poter ufficializzare la lovestory intrecciata con la popstar di God Is a woman.

