Arianna Bergamaschi / “Bella Vita” feat. Shaggy per scatenare la folla di Battiti Live

Arianna Bergamaschi è una delle protagonisti di questa puntata estiva di Battiti Live 2019. L’artista torna a Gallipoli con il singolo “Bella Vita” feat. Shaggy, un brano che sta circolando con grande insistenza in radio e che è molto piaciuto ai fan. Sulla propria pagina Facebook, Arianna Bergamaschi ha ricordato al pubblico l’appuntamento di questa sera con Radionorba Battiti Live: “Non perdetevi la puntata da Gallipoli su Italia1 – ha scritto sulla sua pagina pubblica – ci sarò anche io con il mio nuovo singolo “Bella Vita” feat. Shaggy”. L’ex stella della Disney vuole ritagliarsi una spazio importante nell’attuale panorama musicale, con un brano fresco e spumeggiante. Nota ai più per la sua partecipazione alla soap italiana Centovetrine, Arianna ha deciso di focalizzarsi sulla musica. Tanto che sulla sua pagina facebook non si parla d’altro: “Era tanto tempo che non sentivo un brano così mio come “All For You” e anche in questa versione piano e voce vi assicuro che l’emozione nel cantarla è tanta”, ha scritto ringraziando l’autore Joe Vulpis per il testo.

Arianna Bergamaschi a Battiti Live, la passione per il canto e la partecipazione all’Ariston

Arianna Bergamaschi è nata l’undici novembre del 1975 a Milano. Una creatività invidiabile, la musica nel cuore ed un talento per quest’arte trasmesso dalla cantautrice e madre Graziella Caly. Arianna ha mosso i primi passi nel mondo artistico a soli 7 mesi, quando ha prestato il suo volto per alcuni spot televisivi. Nel corso degli anni la sua passione l’ha spinta a frequentare lezioni di canto e di recitazione, finchè la Disney non l’ha scelta tra migliaia di ragazzine per registrare quattro album nel giro di un quinquennio. Arianna Bergamaschi riesce a calcare il palco dell’Ariston di Sanremo una volta tra i giovani e poi tra i big. Nel frattempo alimenta e coltiva l’amore per la recitazione ma anche per il suo uomo Oliver Francois.

Arianna Bergamaschi e Oliver Francois: stanno insieme da dodici anni

Dura da dodici anni la storia d’amore tra Arianna Bergamaschi e Oliver Francois. La coppia si è sposata a Venezia nel 2014 dopo sette lunghi anni di fidanzamento. Nel 2016 la cantante e il manager francese hanno dato vita al loro primo figlio. Altri dettagli della vita privata di Arianna non sono noti al pubblico, in quanto la cantante ha sempre preferito non esternare aspetti e dettagli personali. Sui social, inoltre, appaiono prevalentemente contenuti riguardanti la sua vita lavorativa. Di tanto in tanto, tuttavia, Arianna ha piacere a condividere coi fan foto e immagini che la ritraggono insieme alla sua famiglia.



