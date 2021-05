Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ Il naufrago si confida con la sagoma

Arianna Cirrincione ancora pronta a supportare il suo fidanzato Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, è stata protagonista dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2021. Durante la diretta, Ilary Blasi ha voluto fare una “sorpresa” all’ex tronista di Uomini e Donne, facendo partire la canzone sua e di Arianna: “C’è una sorpresa che arriva da lontano”, ha detto la conduttrice del reality show. Andrea è corso subito in spiaggia, dove ha trovato un vassoio con dei biscotti e una grande tenda nera. Il naufrago ha sperato fino all’ultimo di trovare la sua fidanzata: aperta la tenda, invece, ha trovato una gigantografia della sua Arianna. “Ciao amore, scusami. Ora goditi i biscotti”, ha detto Arianna, in diretta dallo studio. Andrea, però, non si è lasciato demoralizzare e ha portato la sagoma della fidanzata all’accampamento. Subito dopo la puntata ha trovato un posto alla “sua” Arianna in modo da poterla vedere sempre.

La sagoma di Arianna Cirrincione all’Isola dei famosi 2021

Dopo aver sistemato la sagoma della fidanzata Arianna Cirrincione, Andrea Cerioli ha ammesso con l’amico Ignazio Moser di sentire molto la mancanza della sua famiglia: “Mi manca casa mia, mi manca l’Arianna, mia sorella, le bimbe…”. Il cartonato di Arianna Cirrincione, però, ha permesso all’ex tronista di Uomini e Donne di sentirsi un po’ meno solo, in diverse occasione Andrea si è fermato a “parlare” con la sua ragazza. “Adesso vado a salutare l’Arianna”, ha detto l’altra mattina ad Angela Melillo. Poi si è confidato con la fidanzata: “Buongiorno amo, volevo dire che non ne posso più… mi sono rotto… stanno diventando tutti insopportabili. Ho bisogno di tornare a casa. Avevo trovato la mia serenità….”, poi le ha dato un bacio. I fan della coppia sono rimasti commossi dalla dolcezza del naufrago dell’Isola dei famosi 2021: “Ma e tenerissimo, la ama alla follia”.

