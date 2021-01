Arianna David “Antonella Elia mi fa paura”/ “Ha fatto alcune cose in tv e non…”

A Mattino5 si parla di liti e di sfoghi durante i reality e non si poteva non toccare il tasto Antonella Elia. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 è finita sotto i riflettori nei giorni scorsi per via di quello che è stato il suo attacco a Samantha De Grenet, di cui in parte si è scusata, ma anche per quello che in passato ha combinato all’Isola dei Famosi. A commentare le sue uscite ci pensano gli opinionisti di Federica Panicucci e, in particolare, Arianna David che si professa molto amica della De Grenet e ha già condannato il comportamento di Antonella Elia. Questa volta l’ex Miss va ben oltre al suo normale commento dichiarando addirittura che Antonella Elia le fa paura per via del suo modo di fare e di aggredire le persone.

Arianna David “Antonella Elia mi fa paura”

In particolare, Arianna David ha risposto: “A me la personalità di Antonella Elia mi terrorizza, bisogna analizzare i filmati che state mandando e tutto quello che lei ha combinato televisivamente. Questo è tutto molto grave, si sono dette cose molto gravi”. In onda va poi lo sfogo e la lite con Valeria Marini al Grande Fratello Vip dello scorso anno e in studio si continua a parlare del suo modo di reagire e in sua difesa arriva quella di Marco Balestri. Poi Arianna David continua: “Lei continua a fare body shaming, ha una personalità davvero pericolosa, sono irruente nel dirlo ma è davvero pericolosa. Io penso che lei ha recitato una parte quando ha chiesto scusa perché l’hanno sgridata tutti, non ha chiesto scusa in realtà, ha fatto solo un giro di parole”. Come la prenderà l’opinionista quando sentirà le parole di Arianna David?



