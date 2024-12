Arianna David, vincitrice del concorso di bellezza di Miss Italia del 1993, ha debuttato in tv da giovanissima, a 18 anni, con lo spettacolo di Rai 2 Europa Connection. Nel 1992 ha cominciato a lavorare in Rai come valletta in varie trasmissioni e l’anno successivo ha partecipato proprio a Miss Italia, arrivando fino alla vittoria. Prima ancora del successo che l’ha eletta più bella di Italia, Arianna David ha vinto il titolo di “Miss Eleganza”. A Miss Universo, nel 1994, si è invece classificata settima. Dopo la vittoria di Miss Italia ha condotto vari programmi, come “C’era due volte”, insieme al grande Pippo Baudo. Suo anche il programma “Un disco per l’estate”, con Martina Colombari e Claudio Cecchetto. Nel 1999 è arrivato anche il debutto a teatro con “La presidentessa”, di Roberto Balestra.

Negli anni 2000 ha preso parte alla fiction “Le ragazze di Miss Italia” con Dino Risi, per poi recitare anche in una serie di film come “A casa di Anna”. Nel 2005 ha condotto un programma con Carlo Conti, “Sanremo contro Sanremo”, diventando anche membro della giuria di Miss Italia 2007. Nel 2010 è arrivato lo zecchino d’oro mentre nel 2012 ha preso parte a L’Isola dei Famosi, nel cast del reality show. Negli anni a seguire ha avuto un ruolo come opinionista in alcuni programmi di Canale 5, come “Non è la D’Urso” e “Pomeriggio 5”.

Arianna David, chi è la conduttrice: i problemi avuti

Arianna David non ha avuto una vita facile negli ultimi anni. Ha dovuto infatti fare i conti con una relazione malata, con un uomo che è arrivato ad usare la violenza su di lei. Anche in ambito lavorativo non sono mancati i momenti difficili, tanto che a Verissimo ha raccontato: “L’anno scorso è stato un anno difficile. Mi sono detta: “Mi sa che sei un po’ una fallita, come fai adesso?”. Ho pensato che non sapevo se ce l’avrei fatta ad andare avanti”. Fortunatamente al suo fianco ha sempre avuto i figli, che non l’hanno mai abbandonata e l’hanno aiutata a riprendersi anche dai problemi fisici.