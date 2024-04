Arianna David: “L’anoressia? Non si guarisce mentalmente, capitano le ricadute”/ “Il periodo più brutto…”

Arianna David, il successo ‘imprevisto’ dopo Miss Italia e l’anoressia: “Non ero pronta ad essere ‘la prima donna’…”

La puntata odierna de La Volta Buona è stata impreziosita dalla presenza di Arianna David, volto cardine del mondo dello spettacolo e arrivata al successo grazie al trampolino di lancio di Miss Italia. Di recente è stata tempestata di critiche sui social, più che ingiustamente, dopo essersi raccontata in un’intervista da Bruno Vespa a proposito dei suoi trascorsi alle prese con l’anoressia. Da Caterina Balivo, ha voluto ripercorrere la sua storia arrivando proprio al giudizio su quelle critiche ricevute sul web.

“E’ incredibile rivedere le immagini di quando ho vinto Miss Italia; la percezione del mio corpo non so come sia cambiata, ero talmente ragazzina, spensierata e pura; non sporcata dalle cose che mi sono accadute nella vita. Quando si cresce non accadono solo belle”. Inizia così Arianna David, ricordando la sua vittoria a Miss Italia e spiegando poi come proprio quell’evento abbia sancito le sue difficoltà emotive sfociate poi nei disturbi alimentari e nell’anoressia. “Le prime volte sono state durante l’anno di Miss Italia, diciamo che sei la prima donna e io non ero pronta, non è nel mio carattere. Io ho partecipato per curiosità, già lavoravo in televisione; l’avevo presa come un gioco. Vincere il concorso è stato traumatico, non ero pronta ad essere al centro dell’attenzione e ad essere perfetta…”.

Arianna David e le critiche ricevute dopo il racconto sull’anoressia: “E’ la mia esperienza, la verità…”

Arianna David, ospite a La Volta Buona, ha spiegato come spesso il giudizio delle persone – soprattutto nel periodo di maggiore notorietà – mettessero a dura prova la sua stessa consapevolezza. “Dopo un po’ ti guardi allo specchio e pensi: ‘Ma avranno ragione queste persone?’, invece poi ti rendi conto che così male non sei, che sono gli altri ad essere idioti a parlare di come ti vesti, se sei magra oppure no, lasciamo essere le persone ciò che vogliono…”. L’ex vincitrice di Miss Italia si è poi addentrata nel raccontare uno dei periodo più difficili della sua vita. “Torno a Roma con i miei figli ancora piccoli per ricominciare una vita da sola, con grande responsabilità e un padre in quel momento molto assente. Devi fare delle scelte, andavo avanti con i soldi messi da parte ma se poi non lavori ad un certo punto finiscono. Mi sono rimboccata le maniche e con tante difficoltà… I miei figli sono troppo abituati a vedermi in un regime alimentare troppo severo”.

Arianna David – ospite a La Volta Buona – è dunque arrivata alle critiche ricevute dopo il racconto sull’anoressia e i disturbi alimentari, tentando di spiegare ulteriormente il senso del suo discorso da molti mal compreso. “Non si guarisce mentalmente, mi hanno scritto una marea di persone che mi hanno detto di aver raccontato la verità. Puoi stare bene anche 15 anni, poi magari succede qualcosa e ti attacchi al cibo”. L’ex Miss Italia ha poi aggiunto: “Parlo della mia esperienza… Ho passato dei periodi bellissimi, poi ho avuto delle situazioni non belle e ci sono ricaduta”.











