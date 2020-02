Arianna David “L’anoressia ti resta dentro”/ Rabbia e parole choc: “Mi hanno uccisa!”

Arianna David oggi è ospite a Mattino5 per parlare ancora dell’anoressia e del suo problema con l’alimentazione. Iniziando proprio dalla storia di Lorenzo, il ragazzo di 20 anni, morto proprio per anoressia. L’ex miss e personaggio noto della televisione, ospite della trasmissione condotta da Federica Panicucci è tornata ad affrontare l’argomento dei disturbi alimentari e dell’anoressia e lo ha fatto in modo davvero crudo e sconvolgente da lasciare tutti senza parola, anche in studio. Arianna David continua a ribadire di essere guarita ma che il mostro dell’anoressia è sempre dietro l’angolo ma ad un tratto si lascia andare ad un lungo sfogo in cui parla dei momenti in cui era sola e in cui nessuno si è reso conto o le abbia detto di essere malata, nessuno l’ha aiutata: “Penso che si tratti di un fattore di carattere e sensibilità, quando la gente non si accorge della tua sensibilità, mi sono resa conto di essere molto fragile, qualsiasi cosa mi succede ricado nello stesso errore, ho marito e figli adesso ma se fossi sola.. ho avuto una sofferenza enorme, non avevo nessuno sembra come se non si rendessero conto che io mi sentissi male. Certe volte mi guardo allo specchio e mi dico sei forte altrimenti non saresti qua. La solitudine mi ha distrutta“.

LO SCONVOLGENTE RACCONTO DI ARIANNA DAVID SULLA SUA ANORESSIA

Il suo sconvolgente racconto poi continua rivelando anche che oggi, seppur guarita, almeno ufficialmente, Arianna David non ha un buon rapporto con il cibo: “Purtroppo l’anoressia non ti lascia mai. Io posso dire di essere guarita, ti puoi salvare, io sono un esempio, ma ti rimane dentro. Quando ho problemi personale, ricadute o quando mi succedono cose che non vanno bene, riverso tutto lo stress sul cibo ovvero mangiando pochissimo o non mangiando. Per quanto sia guarita mi torna sempre presente questo mostro davanti agli occhi”. E poi rivela di andare in crisi quando sa che deve uscire e mangiare fuori e per questo si prepara giorni prima, magari mangiando il minimo necessario: “Se so che devo mangiare fuori vado in crisi. Mi preparo una settimana prima a casa, lo scoglio più duro è quando mi dicono la domenica andiamo a pranzo fuori, a me crea stress e ansia e la vivo malissimo, ma nello stesso tempo voglio lanciare un messaggio positivo, non sono malata ma ho un modo sbagliato di alimentarmi ma al mio corpo non mancano i nutrimenti giusti ma non faccio pasti normali“. La sua attuale “dieta”? Ancora sbagliata visto che salta spesso i pasti principali e si tiene in piedi solo grazie al gelato: “Colazione caffè, pranzo spesso lo salto e la sera mando un contorno con delle proteine e basta, mi sostengo molto mangiando un po’ di gelati, sono cose che purtroppo ti porti dentro“.

Ecco il video del momento:

Arianna e la sua sofferenza ripensando alla sua battaglia contro l’anoressia#Mattino5 pic.twitter.com/0qNwShWMnZ — Mattino5 (@mattino5) February 20, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA