L’ex Miss Italia e showgirl Arianna David, è stata ospite di Storie Italiane. Si parlava dei problemi legati alla chirurgia estetica, degli eccessi del bisturi e Arianna David ha raccontato più volte di essersi sottoposta ad un intervento per rifare il seno che però le ha causato svariati guai, costretta a finire diverse altre volte sul lettino di un ospedale per risolvere la situazione.

Arianna David: "Dall'anoressia ai problemi di mio figlio"/ "Mi sono ritrovata sola e con i sensi di colpa"

Arianna David ha degli strascichi psicologici, infatti a Storie Italiane ha spiegato: “Io ho vergogna a stare dritta, sono talmente magra che sono sproporzionatissima con questo seno”, e poi ci sono i soliti leoni da tastiera: “Sui social mi offendono”. Arianna David ha precisato che: “La misura delle protesi al seno non l’ho scelta io, l’ha fatto un medico a mia insaputa, non doveva permettersi”. Nel corso della puntata Eleonora Daniele ha spiegato che Instagram rimuoverà entro la fine del mese alcuni filtri che modificano foto e video, e Arianna David ha ironizzato: “Io li uso i filtri e se mi faccio un video senza non mi riconosco più”.