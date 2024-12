Arianna David ha iniziato un percorso per affrontare l’anoressia nervosa che le è stata diagnosticata: ne ha parlato a Verissimo, spiegando di essersi rivolta a una struttura. “Hanno fatto un profilo e mi sembra cucito addosso”, ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin. “Prendo anche degli integratori per colmare delle mancanze”. Sicuramente pesa il vissuto personale, visto che si è trovata in gravi difficoltà economiche a dover crescere da sola i suoi figli.

“Sono una donna molto arrabbiata, in primis con me stessa, poi con la vita, che poteva farmi degli sconti. So di non essere l’unica persona al mondo con delle sofferenze, ma sono successe troppe cose e insieme”. La showgirl non sa neppure dove ha trovato la forza, soprattutto quando il padre dei suoi figli ha avuto problemi giudiziari: “Può succedere a tutti una disgrazia sul lavoro, ma non si è preso cura di me e dei nostri figli. Dopo 10 anni ho capito che forse sono stata un capriccio, un giocattolo. L’amore è un’altra storia”.

Le incomprensioni con la madre

“Era gentilissimo, educatissimo e di una cultura incredibile”, ha raccontato Arianna David a Verissimo, spiegando che fino ad allora stava bene. “Dopo quello che è successo, dopo quel caos, forse è mancato il pavimento sotto i piedi, ho sentito il vuoto”. L’ex Miss Italia ha parlato anche del rapporto con sua madre, con cui non si è parlata per 7 anni e che ha ritrovato dopo un malore.

“Non siamo due donne che si confrontano, siamo molto bloccate, quindi c’è stata un’incomprensione e ci siamo allontanate. Quando ci siamo riviste, non le ho detto nulla, le voglio bene. Non ce l’ho mai avuta con lei. Avevo una venerazione per lei, che mi ha cresciuta. Un suo giudizio negativo mi faceva male, era molto severa, ma oggi l’apprezzo”, ha proseguito Arianna David.

Arianna David e la situazione delicata del figlio

Arianna David a Verissimo ha parlato anche di una delicata situazione riguardante suo figlio, che è stato anche bullizzato dai coetanei, e di essersi sentita in colpa per non aver avuto gli strumenti per potersi rapportare bene con lui, alla luce delle sue sofferenze.

“Uno dei miei figli non è stato bene. Non ne ho mai parlato e non entrerò nello specifico per rispetto a lui, comunque c’erano state delle avvisaglie da piccolo, poi sono emerse quando mi sono trasferita a Roma. Si sono manifestate delle situazioni abbastanza pesanti, mi sono rimboccata le maniche e abbiamo iniziato dei percorsi in ospedale. A gennaio ha deciso da solo di andare in un posto per capire cosa gli succede. Finalmente i medici ci ha spiegato cos’ha e ora è felice”, ha raccontato Arianna David.

Ora è un musicista e studia all’università, il peggio sembra essere ormai alle spalle. “Il padre è venuto poche volte ed è stato anche sgridato per alcuni comportamenti sbagliati. Mi sono sentita in colpa anche per non aver dato ai miei figli una solidità familiare”, ha concluso l’ex Miss Italia.