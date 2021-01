Arianna David Vs Antonella Elia/ “Non sa fare l’opinionista! Si sciacquasse la bocca”

A Mattino5 si torna a parlare del Grande Fratello Vip 2020 e di quello che è successo ieri sera tra Antonella Elia e Samantha de Grenet quando l’opinionista ha deciso di affrontare a muso duro la concorrente in uno scontro epico. Mentre la bella ricciolina, altezzosa passeggiava davanti al vetro lasciandosi scivolare addosso le parole della Elia, Antonella continuava ad attaccare dicendo le peggio cose e finendo anche per sottolineare il suo peso un po’ eccessivo forse per via dell’età. La discussione ha spaccato il popolo dei social ma ha fatto contenti tutti i fan di Stefania Orlando presa di mira proprio dalla conduttrice. A dire la sua questa mattina è stata Arianna David che a Mattino5 si lancia in un’arringa contro Antonella Elia accusandola di non essere in grado di fare l’opinionista.

Arianna David contro Antonella Elia dopo lo scontro con la De Grenet al Grande Fratello Vip 2020

In particolare, Arianna David rilancia a Mattino5: “Non è in grado a livello verbale. Primo non si dicono le parolacce in fascia protetta, non si fa body shaming ad una donna, la conosco da sempre, è una donna alta 1.80 di una bellezza schiacciante. Terzo, una donna che ha dichiarato di aver avuto un tumore e lei deve sciacquarsi i denti prima di parlare. Se io fossi stata nella casa sarei entrata nel vetro… ci siamo stufate di sentirci dire borgatare o burine”. Lory del Santo difende un po’ Antonella Elia dicendo che uno che sa difendersi si fa scivolare addosso queste cose. Chiude Valerio Merola dicendo: “Io ho criticato la maleducazione di Antonella Elia ma vedo che è stata promossa per questo, forse mi sbaglio io? Tutta la mia solidarietà alla SIGNORA Samantha de Grenet”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA