Arianna Gianfelici: “Bloccata da Chiara Rabbi”/ “Voleva non parlassi per fare il confronto a Verissimo!”

Ariana Gianfelici contro Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei: “Mi ha bloccata su Instagram”

Ariana Gianfelici torna a parlare di Davide Donadei e Chiara Rabbi. L’ex di Amici, che con Donadei ha avuto un flirt qualche tempo fa, regala nuovi aggiornamenti di questa intricata vicenda durante la puntata di Casa Pipol del 25 gennaio, rivelando che Chiara, ex di Davide, l’ha bloccata su Instagram dopo le dichiarazioni da lei fatte nella scorsa puntata del format web.

Arianna Gianfelici smaschera Davide Donadei: "Siamo stati insieme"/ "Chiara Rabbi..."

“Io e Chiara ci seguivamo su Instagram, – esordisce Arianna a Casa Pipol – ma una mattina dopo qualche giorno dalla puntata di Casa Pipol vedo le storie di Chiara e ce n’è una in cui non mi cita ma mi chiama ‘La cantante che non ce l’ha fatta’“. E continua: “Già in questo vedo che non c’è classe, anche perché io allora avrei dovuto chiamarla ‘cornuta’. Lei non ha avuto la maturità di rispondere a me, ha fatto la storia su Instagram e io le ho scritto in privato.”

Davide Donadei contro Oriana Marzoli: "Spero vomiti"/ "Mi tocca, spinge e..."

Ariana Gianfelici: “Chiara Rabbi? Voleva non parlassi per arrivare al confronto in TV!”

Arianna rivela allora di aver scritto a Chiara Rabbi ma di non aver ricevuto da lei alcuna risposta e attacca l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per aver preferito la storia su Instagram al confronto privato. “Lei evidentemente vuole sollevare il profilo perché sta facendo diverse sponsorizzazioni e vuole essere pagata di più. – punge la Gianfelici, che continua – Quello però che dico io è che poteva avere la maturità di scrivermi in chat come ho fatto io”.

Chiara Rabbi difende Oriana Marzoli e difende Davide Donadei?/ "Non mi sbaglio mai…"

Continua rivelando di essere stata poi bloccata su Instagram: “tant’è che le ho scritto su Whatsapp dicendole ‘Questa è la tua maturità, sapevi benissimo già quello che ho detto a Casa Pipol, non avevo detto niente di nuovo né ti ho offeso!'” Arianna conclude raccontando che Chiara le avrebbe detto di non parlare di tutta la storia con Davide Donadei “perché mi hai detto che se ce la facevamo tramite il suo manager arrivavamo al confronto a Verissimo o anche a Uomini e Donne con Daniele!” Come replicherà questa volta la Rabbi?











© RIPRODUZIONE RISERVATA