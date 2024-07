Davide Donadei in ospedale: “Prima volta in una situazione simile”/ Cos’è successo all’ex di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei è finito in ospedale: ecco cos’è successo

Momento difficile per Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne è finito in ospedale a causa di alcuni problemi di salute, come lui stesso ha annunciato con un post mostrandosi proprio durante il ricovero. “È la prima volta che mi trovo in una situazione simile, – ha esordito nel suo post Davide, spiegando – ma purtroppo non sono stato bene e sono in corso ulteriori accertamenti medici.”

Un post reso necessario dal fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva in calendario una serata che lo avrebbe visto protagonista a Marsala e che deve invece annullare. “Con grande rammarico vi informo che purtroppo non potrò essere presente alla serata. La data dell’evento verrà recuperata ad agosto”, ha spiegato a tutti i suoi fan.

Come sta Davide Donadei? L’ex tronista non si sbilancia sulle sue condizioni di salute

Non è chiaro cosa sia accaduto a Davide Donadei, né tantomeno le sue poche parole spiegano il perché sia stato necessario un ricovero in ospedale. Sta di fatto che l’ex tronista si sta sottoponendo in queste ore ad alcuni accertamenti che potranno dare una risposta proprio a tali quesiti, che sarà probabilmente lui stesso a chiarire nelle prossime ore.

Ricordiamo che Davide Dinadei si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 durante la sua avventura, risalente a qualche anno fa, a Uomini e Donne, nel ruolo di tronista. Alla fine di un lungo percorso, la sua scelta ricadde sulla corteggiatrice Chiara Rabbi, che divenne poi la sua fidanzata. La loro storia non ha però avuto un lieto fine e i due si sono lasciati qualche tempo dopo. Davide è poi tornato protagonista di recente, partecipando al Grande Fratello.

