Arianna Gianfelici in sfida?/ Rudy Zerbi ci riprova ma.. (Amici 20)

Amici 20 torna in onda oggi pomeriggio e Arianna Gianfelici sarà di nuovo il pomo della discordia. Al ritorno nella scuola i ragazzi sono finiti di nuovo nel tritacarne e, in particolare, Rudy Zerbi ha chiesto ad Arisa di andare in sfida e, quindi, scegliere uno tra Kika, Arianna e Raffaele per andare contro di lui sabato. In realtà le anticipazioni rivelano che alla fine la nuova maestra di canto di Amici 20 non farà la sua scelta. In settimana ha chiesto ai suoi ragazzi di fare un nome e proprio mentre tutti hanno fatto proprio quello di Arianna, lei davanti ad Arisa ha rivelato che il nome scelto era quello di Raffaele che è andato su tutte le furie affrontandola. Il cantante ha rivelato alla sua maestra che in realtà è proprio la Gianfelici ad andare in sfida e che se lei ha detto il contrario “C’è qualcosa che non va”. La questione è finita con un litigio e con il pubblico pronto ad inveire contro la cantante che continua a rimanere nella scuola facendo di tutto ma tranne che cantare.

Arianna Gianfelici in sfida ad Amici 20?

Le anticipazioni di Amici 20 rivelano che alla fine Arianna e gli altri due colleghi andranno in sfida contro Ibla e che quest’ultimo entrerà nella scuola ma non al posto della Gianfelici bensì a quello della povera Kika che dopo tutti gli sforzi fatti, alla fine dovrà lasciare la scuola. Arisa potrà ancora contare sulla sua bella cantante che lei stessa ha voluto nella sua squadra quando con Zerbi è tutto naufragato. Cos’altro succederà oggi pomeriggio quando Arianna otterrà ancora un altro sì per la sua permanenza nella scuola?



