Arianna/ “Sono grata alla Disney, ma posso cantare non solo canzoni per bambini”

Arianna torna in tv tra gli ospiti de “Lo Zecchino di Natale – L’attesa“, lo speciale trasmesso su Rai1 nel giorno della Vigilia e della mattina di Natale. Un doppio appuntamento condotto da Cristina D’Avena e Paolo Belli per regalare tanta musica ed emozioni a grandi e piccini. Tra gli ospiti c’è anche la enfant prodige che ha legato la sua popolarità ai film della Disney. Arianna Bergamaschi, infatti, sin da bambina ha prestato la sua bellissima voce a tantissime canzoni della Disney diventando, qualche anno dopo, anche la Belle nel musical “La bella e la bestia”. Una carriera legata con un filo invisibile al mondo dei sogni della Disney che le hanno permesso di collaborare con artisti di fama mondiale. Arianna però, intervistata qualche anno fa da Vanity Fair, parlando proprio dei suoi esordi con la Disney ha sottolineato: “credo che questa cosa della Disney stia scemando. Pitbull ha dato una svolta e lo ringrazio. Sono grata alla Disney: non fosse per quel contratto non sarei qui. Quell’esperienza, però, è diventata un peso. Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma non tutti hanno capito che posso cantare qualcosa di più delle canzoni per bambini”.

Arianna, non solo Disney: dalle collaborazioni con Shaggy e Pitbull a Sanremo

Del resto per chi non lo sapesse, Arianna in questi anni ha collaborato con artisti del calibro di Shaggy e Pitbull e non nasconde di avere progetti importanti per il futuro. “Ho in ballo diversi featuring internazionali. Qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto in estate con Shaggy o con Pitbull mesi fa. L’idea è di pubblicare un album che raccolga i miei duetti” – ha dichiarato la cantante che non nasconde anche di avere un grande sogno nel cassetto: “vorrei riuscire a portare al cinema quel che faccio in teatro. I musical, le canzoni. Mi piacerebbe un giorno cimentarmi con il repertorio di Barbra Streisand, mito assoluto e ineguagliabile”. Tra i suoi progetti non esclude anche la possibilità di tornare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove ha partecipato nel 1999: “magari succederà. Dipende dai brani. In questi anni ci ho pensato. Purtroppo, però, non ho trovato la canzone adatta: ho sempre avuto per le mani duetti con gente che non si sarebbe mai presentata o brani non abbastanza forti da reggere la gara”.



