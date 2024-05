Ariete e la fidanzata Gaia si sono lasciate?/ Gli indizi sui social: dal ‘segui’ rimosso ai post ‘criptici’

Tra le giovani voci che si stanno facendo largo nel mondo della musica spicca quella di Ariete. L’interprete capace di spaziare tra indie e pop, con contaminazioni anche rap, sarà presente al Concerto del 1 maggio 2024: ennesima occasione per mettere in evidenza il suo talento sempre più apprezzato e in crescita. Due anni fa si è cimentata anche con l’ambito Festival di Sanremo; forse non trovando una gratifica dal punto di vista del piazzamento ma sicuramente impreziosendo il suo percorso di crescita artistica.

La notorietà degli artisti spesso si intreccia con le dinamiche di gossip e suo malgrado anche Ariete deve fare i conti con rumor e voci che aleggiano sui social. In particolare – come riporta Libero – da alcune settimane i suoi fan si interrogano a proposito della fidanzata Gaia e con riferimento alla possibilità che possano essersi lasciate. Le voci della rottura sono state alimentate da alcuni presunti indizi carpiti dai social ma attualmente non è ancora noto se il rapporto si sia realmente concluso.

Gaia, fidanzata di Ariete: ecco perché secondo i fan potrebbero essersi lasciate

Gaia – fidanzata di Ariete – non è nota al mondo dello spettacolo e forse anche per questo risulta più difficile comprendere se realmente le due si siano lasciate oppure no. Come riporta Libero, tra gli indizi da annoverare a proposito della presunta rottura spicca il ‘segui’ rimosso sui social. Entrambe ovviamente si seguivano a vicenda sui profili Instagram ma attualmente pare che non sia più così.

Inoltre, molti fan hanno segnalato come Ariete e la sua fidanzata Gaia fossero solite scambiarsi teneri commenti proprio sui social; circostanza che però sembra mancare all’appello da diverso tempo. Il fatto che le due possano essersi lasciate – sempre stando alle teorie dei fan riportate dal portale – sarebbe avvalorato anche da un video pubblicato di recente dalla cantante dove qualcuno avrebbe notato l’assenza di una collana regalata ad Ariete proprio dalla sua fidanzata, Gaia. Il tutto potrebbe comunque essere frutto di una coincidenza e chissà che a breve non arrivino smentite o conferme da parte delle dirette interessate.

