Ariete, qual è il vero nome e chi è il fratello transgender/ “Ha sofferto di bipolarismo, anoressia, poi…”

La cantante Ariete è in gara al Festival di Sanremo 2023 con “Mare di guai”, un brano dedicato alla sua ex fidanzata. Arianna Del Giaccio (questo il suo vero nome), ha spiegato la scelta del suo nome d’arte nel corso di un’intervista fatta da Sofia Viscardi, come riporta Blogtivvu. Queste le sue parole: “Non ci avevo pensato ma forse Ariete suona proprio bene: è il mio segno zodiacale, è abbastanza fresca come cosa”.

La cantante, bisessuale, ha raccontato un aspetto importante della sua vita in un’intervista rilasciata a Repubblica. Parliamo del percorso intrapreso dal fratello, Gianmarco, transgender. Ariete ha tantissima stima del fratello che fin da piccolo ha illustrato la sua situazione ai genitori: “I miei genitori hanno dovuto dare la priorità a mio fratello piccolo che a 8/9 anni stava attraversando una situazione difficile ed è stata dura per tutti, lui per primo. Problemi di bipolarismo, anoressia, e la scoperta di essere trans”. Oggi tutto procede in maniera tranquilla e senza grandi problemi: “Lo stimo, è la persona più onesta che conosco. Ha iniziato il suo percorso da piccolo e ne ha parlato subito coi miei, che lo stanno accompagnando nella transizione. Ha un nuovo nome, sta bene e a scuola è stato accolto con tenerezza. Tutti tranquilli. A parte qualche parente più tradizionalista che ancora non sa nulla”.

Ariete a Saremo 2023: tra amore e voglia di libertà

Ariete è stata recentemente intervistata anche dalla rivista Cosmopolitan. Nell’anteprima si legge: “Tra i big di Sanremo 2023 con la sua “Mare di guai”, racconta qui tutto ciò che le ha dato forma, tra l’amore, la musica, la fatica di avere vent’anni e l’intelligenza emotiva di crescere nella libertà. ‘Prima di essere Ariete sono Arianna, e Arianna è da quando ha quattordici anni che dice apertamente quello che pensa. Chi mi ama mi segua, la mia filosofia è sempre stata questa’”.

