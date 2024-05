Ariete, come sta dopo l’operazione al femore?/ Concerto Primo Maggio 2024: il ritorno dopo lo stop

Ariete aggiunge nuove date dopo l’operazione al femore

Ariete torna sul palco del Concerto del Primo Maggio, ma con uno spirito diverso quest’anno, anche perché l’artista, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, è reduce da un’operazione al femore. A fine gennaio 2024, infatti, la cantante ha annunciato sui social uno stop temporaneo a causa di un intervento a cui doveva sottoporsi da tempo, ma che ha ripetutamente rinviato. Al post erano allegate due foto in cui si mostrava ai fan in un letto d’ospedale, ma con la sua solita carica: ai fan aveva dedicato, infatti, il gesto del cuore con le sue mani. L’ironia, invece, è emersa dalla “geolocalizzazione”, visto che aveva optato per la parola “morfina”.

Il ritorno di Ariete è apparso più vicino già a metà aprile, quando l’artista è tornata ad aggiornare i suoi fan riguardo la sua musica. Su Instagram ha rivelato di aver realizzato delle canzoni, alcune delle quali potrebbero finire nelle scalette dei suoi concerti estivi. I suoi fan hanno dovuto pazientare per rivederla, l’aspettano da quando ha annunciato l’operazione al femore, ma aspettano anche la sua nuova musica. Il suo ultimo album risale al settembre 2023 ed è quello che porterà in giro per l’Italia con la sua tournée, dopo essersi fermata per l’intervento.

Come sta Ariete: il ritorno sul palco della giovane artista

Comunque, nel suo messaggio aveva assicurato che dopo un po’ di relax si sarebbe preparata per l’estate e per tornare a saltare con i suoi fan. In effetti, Ariete è stata di parola, visto che dopo la pausa per l’operazione al femore si è ripresa ed è pronta per esibirsi dal vivo, infatti ha pure aumentato le date del suo tour estivo, confermando che quindi sta meglio e che può tornare a dedicarsi alla sua passione più grande, la musica.

In effetti, negli ultimi tempi non ha parlato molto via social, a parte qualche post per sponsorizzare le scarpe da ginnastica di un famoso brand sportivo. Nel frattempo, però, Ariete si è preparata al ritorno sul palco e si è concessa anche una vacanza, confermando che tutto è andato per il meglio per quanto riguarda la sua operazione al femore. Non ci resta, dunque, che rivederla fare al Concerto del Primo Maggio 2024 ciò che ama di più: cantare.

