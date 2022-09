Arisa annulla concerto a Velletri per problemi di salute/ Come sta? Avrebbe subito un intervento chirurgico

Arisa annulla il concerto a Velletri per problemi di salute

Attimi di ansia per i fan di Arisa. La cantante nelle ultime ore è stata costretta ad annullare un concerto a causa di un problema di salute. Arisa avrebbe dovuto esibirsi a Velletri domani, venerdì 2 settembre, sul palco di piazza Cairoli per uno degli appuntamenti del suo Ero Romantica Little Music Tour. Un appuntamento che però è ufficialmente saltato come comunicato dall’International Music and Arts in un post su Instagram ricondiviso dalla stessa artista.

Arisa in topless su Instagram/ La foto manda in delirio i fan: "Sei una dea!"

Nel comunicato si legge: “‘ARISA: “ERO ROMANTICA LITTLE SUMMER TOUR’ Annullato il concerto di Velletri del 2 settembre. International Music è spiacente di comunicare che il concerto di @arisamusic a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute.”

Vito Coppola, dolce dedica ad Arisa "Sei un dono della natura"/ Fan spiazzati e...

Come sta Arisa? Indiscrezioni svelano: “Ha subito un intervento chirurgico”

Nel post non è specificato che tipo di problema di salute abbia impedito ad Arisa di essere sul palco domani per il concerto, fatto sta che si richiede all’artista qualche giorno di assoluto riposo. Se però l’organizzazione del concerto parla di un problema di salute, la pro loco di Velletri lancia ulteriori indiscrezioni su tale problema, arrivando a parlare di un non precisato intervento chirurgico al quale la cantante si sarebbe sottoposta. Infatti si legge: “Abbiamo ricevuto comunicazione dalla Produzione di ARISA che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022”. Non resta che attendere i chiarimenti dell’artista.

Arisa choc "Rinuncio all'amore perché..."/ "Vorrei avere un figlio, meglio senza un compagno"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IMARTS (@international_music_and_arts)













© RIPRODUZIONE RISERVATA