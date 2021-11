Arisa, bacio con Vito Coppola in diretta a Ballando con le Stelle/ “E’ stato bellissimo, io e lui siamo…”

Arisa sempre più sexy e sicura di sé a Ballando con le Stelle 2021, si mostra in tutta la sua bellezza e insieme a Vito Coppola incanta il pubblico con una coreografia ispirata a Dirty Dancing. Dopo le foto hot sui social, la cantante cerca di ammaliare anche il pubblico a casa e i giudici in studio. Per farlo ce la mette tutta e quando scocca il bacio con il suo insegnante si solleva un fragoroso applauso.

Alla fine dell’esibizione la concentrazione dei giudici è tutta sul bacio. “E’ stato bellissimo”, commenta Arisa. “Questo ballo è stato particolare perché io e Vito siamo entrati in una relazione profonda ed intima. Se la cosa mi sconvolge? No ma mi fa anche piacere perché in futuro potrei entrare in intimità senza instaurare una relazione”, dice tra il serio e il faceto.

Bacio tra Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle 2021: “Sintonia? Non si può dire come è arrivata”

Anche prima di scendere in pista da ballo Arisa aveva parlato del suo rapporto speciale con Vito: “Come abbiamo trovato la sintonia? Non si può dire. Ma i ballerini si esprimono col corpo e lo esibiscono senza malizia, mi piace questa naturalezza e sarei felice di averla anche io. Sta nascendo in me più naturalezza”, ha continuato Arisa.

“Da quando sono qui sto cambiando e mi sento un po’ più sicura, vorrei continuare su questa strada. Ho paura di tornare alla vita normale e di lasciarmi andare perché magari non importa a nessuno. Qui invece importa”. Guillermo Mariotto è affascinato e torna sul bacio per chiedere conferma di quanto visto. La risposta di Arisa vale più di tante parole:”Ma dov’eri Mariotto?”.

