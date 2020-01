Arisa, Barboncino/ Canta e regala indizi? (Il cantante mascherato)

Anche Arisa sarà ospite della finalissima de Il cantante mascherato in onda oggi, nella prima serata di Casa Rai. Il programma condotto da Milly Carlucci, si scontrerà con la nuova puntata del Grande Fratello Vip: chi avrà la meglio? Lo scopriremo solamente domani con la diramazione degli ascolti TV. Sotto la maschera del barboncino si nascondeva la celebre cantante dalla voce inconfondibile. Intervistata da Caterina Balivo durante Vieni da me, l’artista ha svelato di avere un nuovo amore: “Sì anche io ho un ragazzo, È friulano, è molto molto carino, molto paziente, è quasi santo. Sicuramente non è come mi aspettavo io l’amore, noi vediamo troppe telenovelas, troppi film che ci annacquano il cervello, però se l’amore è stare insieme, attraversare i momenti difficili, resistere sul posto, eh sì è un grande amore”.

Il cantante mascherato, Arisa ospite: canta e basta?

E per quanto riguarda invece il problema che hanno dovuto affrontare la sua famiglia e che le ha fatto capire come affrontare il lavoro e le cose che le capitano nella vita, Arisa ha raccontato: “Non voglio fare la tv del dolore, noi abbiamo avuto un problema grosso a casa, grosso, grosso, grosso, che fortunatamente si è stabilizzato, quella cosa lì ci ha messo molto alla prova perché il cielo, purtroppo a spese di qualcuno, ci manda sempre gli strumenti per capire determinate cose. Quindi da un po’ di tempo cerco di fare di tutto per sentirmi il più libera possibile”. Stasera cosa canterà? Avrà modo di dare i suoi pareri sulle maschere o si esibirà e basta? Per poterlo scoprire non vi resta che attendere l’inizio del programma in diretta su Rai1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA