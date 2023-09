Arisa chiede scusa a Simone Ventura: “Non è falsa, le voglio bene”/ La conduttrice “Ci eravamo già chiarite…”

Arisa e le scuse a Simona Ventura

Ospite della prima puntata di Belve, ai microfoni di Francesca Fagnani, Arisa ha ripercorso le diverse fasi della sua vita. Da quando ha conquistato il successo, Arisa si è tuffata in diverse esperienze professionali, compresa quella di giudice di X factor. Era il 2012 e, all’epoca, tra i giudici c’era ancora Simona Ventura. La cantante e la conduttrice furono le protagoniste di una discussione nel corso della quale Arisa si lasciò sfuggire un “sei falsa Simna, caz*o”. Sono trascorsi anni dall’epoca e Arisa, nel salotto di Belve, è tornata sull’argomento.

“Il momento più basso è stato quando ho detto a Simona che era falsa, durante X Factor, perché non è vero. In quel momento lei stava facendo il suo gioco, io il mio, non avevo nessun diritto di dirle che era falsa. Volevo ribadire che non è vero e le voglio bene”, le parole della cantante a Belve.

La reazione di Simona Ventura

Dopo aver ascoltato le parole di Arisa, Simona Ventura ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram ringraziando Arisa per le parole utilizzate nei suoi confronti e per il gesto pubblico fatto. “Cara Arisa, sei dolce”, ha scritto la conduttrice dimostrando di aver apprezzato molto le parole della cantante.

“Ti ringrazio perché nel nostro mondo non è fatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite in privato, ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso. Anch’io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto”, ha concluso.

