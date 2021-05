Arisa choc: “Sono stata molestata”/ “Ero già una donna adulta. Queste…”

Arisa si racconta ai microfoni della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. In un’intervista faccia a faccia con la padrona di casa, Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, racconta di aver scelto come nome d’arte l’acronimo delle iniziali del nome dei suoi parenti per portare sempre con sè la sua famiglia di cui è molto orgogliosa. Testarda e determinata, l’artista ricorda le varie tappe della sua carriera fino ad arrivare al momento più doloroso per la cantante. “Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere?”, le chiede la Fagnani. “Sì”, risponde Arisa senza scendere nei dettagli. “Quando è successo?”, chiede ancora la padrona di casa. “Mi succede spesso”, risponde Rosalba Pippa. La Fagnani prova a capirne qualcosa di più. “Dico da un punto di vista sessuale”, dice Francesca Fagnani. “Sì”, risponde in modo gelido la cantante. La Fagnani chiede ad Arisa di raccontarlo, ma l’artista ammette di non sentirsela. “Le chiedo solo se era molto giovane o era già una donna adulta”, dice la Fagnani. “Ero già adulta e queste….”, conclude l’artista non riuscendo ad aggiungere altro.

Arisa e l’amore con Andrea Di Carlo

Sono stati tanti gli argomenti affrontati da Arisa nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani. “Riesco a reggere la vita pubblica perchè ho una vita privata soddisfacente”, dice la cantante. “Poi la mia vita privata è fatta di due cani, del cibo e di qualche crema che spalmo qua e là”, scherza la cantante. “Ha molti corteggiatori?“, chiede Francesca Fagnani. “Più di un tempo”, risponde la cantante. Poi si parla della storia con Andrea Di Carlo. “Io non sapevo che lui avesse i pulsantini per fare i comunicati stampa”, ammette Arisa. “Le dà fastidio?“, chiede. “A me sì“, ammette l’insegnante di Amici. “A che punto siamo?”, chiede ancora la Fagnani. “Non lo vedo da due settimane, non gli rispondo al telefono“, dice ancora la cantante. “Sono tante due settimane”, nota la Fagnani. “Ci sta”, conclude Arisa.

