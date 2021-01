Arisa e Andrea di Carlo si sposano?/ “A maggio il fatidico sì!”

Arisa è fidanzata? No, forse. Questo è il dubbio che era nato dopo un pomeridiano di Amici 2021 qualche settimana fa quando lei, un po’ piccata, aveva detto di essere single in risposta ad una frase di Rudy Zerbi che intendeva il contrario, e poi? La rivelazione. Andrea Di Carlo posta la foto di un bacio con una misteriosa ragazza che si capisce subito essere la bella Arisa e, subito dopo, i due vengono ufficialmente allo scoperto sui social. E adesso? Sembra che i due abbiano le idee ben chiare e una volta messo in chiaro i loro sentimenti e aver reso pubblica la loro liason (con tanto di foto sui social direttamente dal letto che stavano condividendo) ecco arrivare la bomba che ha travolto il mondo del gossip: Arisa e Andrea di Carlo si sposano.

Arisa e Andrea di Carlo si sposano a maggio?

Secondo quanto riporta il settimanale, non solo i due sarebbero fidanzatissimi, ma presto si sposeranno. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Arisa e Andrea di Carlo avrebbero affrontato il discorso ‘matrimonio’ addirittura in una cena con degli amici annunciando anche che hanno già fissato la data delle nozze previste per maggio. Attualmente Arisa è impegnata con Amici 2021, posto che potrebbe lasciare nelle prossime settimane per via dell’impegno sanremese. A quel punto, dopo la kermesse, potrebbe poi rinunciare al serale del programma proprio in vista del suo matrimonio. Ma come mai quest’urgenza? Forse c’è altro che bolle in pentola? Al momento si direbbe che la coppia faccia davvero sul serio e che insieme siano davvero felici. Il resto lo scopriremo strada facendo.



