Arisa nuda a letto col fidanzato Andrea Di Carlo/ Il selfie bollente scatena il web..

Arisa esce ufficialmente allo scoperto con il fidanzato Andrea Di Carlo pubblicando un selfie su Instagram in cui sono abbracciati a letto. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane scatenate da alcune foto condivise da Andrea Di Carlo, ora, la cantante regala un selfie bollente ai fans. Sdraiata tra le braccia di Andrea Di Carlo che dorme alle sue spalle, la cantante ed insegnante di Amici, immortala il momento pubblicando la foto tra le sue storie di Instagram. Una foto che conferma la storia tra l’artista e il manager. Innamorata dell’amore, sognatrice e romantica, la cantante pare aver trovato in Andrea Di Carlo l’uomo giusto con cui ricominciare a credere nell’amore. Per il momento, però, entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni, ma il selfie ha letteralmente scatenato il web.

ARISA E ANDREA DI CARLO: LA STORIA E’ UFFICIALE?

La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo è diventata ufficiale? Da settimane, si parla di un’ipotetica storia d’amore della cantante. A scatenare il gossip era stato Rudy Zerbi che, in una puntata di Amici, si era lasciato andrea affermando la presenza di “un fidanzato” di Arisa. «Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie», aveva replicato la cantante. Poi la foto del bacio e il selfie in ascensore avevano alimentato i rumors sul flirt tra Arisa e Andrea Di Carlo, ma la conferma sarebbe arrivata con il selfie scattata a letto. Tra Arisa e Andrea Di Carlo, dunque, è scoppiato il grande amore? I fans dell’artista si augurano di sì e sperano di vederla sempre felice e sorridente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA