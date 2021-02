Arisa e Andrea Di Carlo si sposano?/ Il matrimonio previsto il 2 settembre ma…

E alla fine sembra proprio che Arisa possa presto convolare a giuste nozze con quello che fino a qualche tempo fa era solo il suo misterioso fidanzato poi rivelatosi essere proprio il manager e autore Andrea di Carlo. Negli ultimi mesi i due si sono mostrati spesso sui social insieme, in un primo momento è lui ad aver postato la foto di un bacio con una misteriosa ragazza che sin da subito tutti hanno etichettato come Arisa, poi lei stessa ha postato una storia in cui si mostrava a letto con il manager confermando quindi la loro liason. Adesso gli occhi di tutti sono puntati sui due e proprio oggi a Ogni Mattina, ecco arrivare la rivelazione secondo cui i due avrebbero già messo in programma il loro matrimonio.

Arisa e Andrea Di Carlo si sposano? Dopo Amici e il Festival di Sanremo…

A lanciare il possibile gossip è stato il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta nella sua rubrica «Un Santo in Paradiso» nella trasmissione Ogni Mattina su Tv8 proprio questa mattina. In quel frangente, il giornalista ha spiegato che la cantante, che la prossima settimana sarà impegnata sul palco dell’Ariston in questo Festival di Sanremo, convolerà a nozze il 2 settembre con il fidanzato Andrea Di Carlo in seguito al colpo di fulmine che li sta tenendo insieme ormai da settembre o inizi ottobre. Lui stesso spiega poi: “E’ stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento“. Il manager e proprietario dell’agenzia Adc Management ha conquistato davvero il cuore della nostra Pippa?



