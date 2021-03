Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme?/ Lui: “Rivedersi era necessario, ma…”

Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme? Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 31 marzo, pubblica le foto dell’incontro tra la cantante e Andrea Di Carlo due settimane dopo la rottura. Nelle immagini di Chi, l’artista e Di Carlo si mostrano affiatati e complici e, tra i due non mancano gesti d’affetto. Ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, tuttavia, Di Carlo spiega di aver bisogno di un progetto di vita insieme per pensare al futuro. “Rivedersi era necessario e importante sia per me che per lei, ma io ho preso la mia decisione ormai. Senza progettualità non so portare avanti le cose. Inoltre mi sento più un main course che un dessert“, afferma Andrea Di Carlo.

L’autore e manager e Arisa si sono incontrati sabato mattina a Roma. I due, dopo essere usciti da casa di lui, si sono concessi una passeggiata durante la quale non sono mancati i gesti d’affetto con carezze e abbracci. Tra i due, dunque, sta tornando il sereno?

ARISA E ANDREA DI CARLO CI RIPROVANO?

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui aveva parlato della fine della relazione, Arisa aveva lasciato la porta aperta ad Andrea Di Carlo. “Aspetto che gli passi, ma non cambio la mia posizione. Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi o me o tutto il resto. Non può essere antipasto, primo e secondo. Non può essere tutta la cena. Se lo capisce bene, io sono qua”, aveva detto Arisa. Dopo aver riflettuto, Andrea Di Carlo, tra le storie di Instagram, ha pubblicato il video della canzone cantata da Arisa e Michele Bravi a Sanremo durante la serata delle cover. Un modo per riavvicinarsi? Le foto pubblicate da Chi mostrano i due nuovamente sereni. Ci sarà il ritorno di fiamma?

