Andrea di Carlo, ex compagno Arisa/ Lei chiude: “Matrimonio lampo? No grazie..”

Andrea di Carlo è l’ex di Arisa? Sembra che a questo punto possiamo etichettarlo proprio così visto che i due, dopo aver infiammato i social e i fan tra baci, foto a letto e annuncio di matrimonio, si sono ritrovati nel bel mezzo del gossip post-Festival, rivelando che le nozze non ci saranno. Inutile dire che a quel punto il pubblico si è diviso tra chi è pronto a scommettere che era sono una trovata pubblicitaria per il lancio del nuovo disco di Arisa e il suo ritorno a Sanremo e chi, invece, è davvero addolorato per la fine del loro rapporto. E i diretti interessati cosa dicono? La meno interessata alle polemiche sembra essere proprio la cantante che, dopo il successo all’Ariston da questa sera prenderà posto in studio per il serale di Amici 2021 per rimanerci per tutta la primavera.

Giuseppe Anastasi, ex Arisa/ Dalla loro unione è nata "Sincerità" ma poi...

Andrea di Carlo, ex compagno Arisa, dall’annunciato matrimonio all’addio

Dall’altro lato, invece, c’è proprio Andrea di Carlo, manager e autore televisivo, che ha puntato subito il dito contro la sua ex compagna annunciando che le nozze sono saltate perché qualcuno, quindi proprio la cantante, non è pronta a rispettare i patti e nemmeno a prendersi le proprie responsabilità e crescere. Dall’altro lato, invece, Arisa ha risposto alle frecciatine del suo ex compagno chiarendo che il suo no non era per via della mancanza d’amore o di rispetto nei suoi confronti ma perché poco propensa a prendere una decisione così importante in così poco tempo. Sono davvero troppo pochi sei mesi per pensare a nozze e ad una famiglia, lei continua ad essere un po’ vecchio stampo in queste cose. Siamo sicuri che i due, se davvero c’è l’amore alla base, potranno trovare un punto di incontro e se da una parte Andrea di Carlo potrà dare un po’ di tempo ad Arisa, dall’altra lei potrà indagare meglio quelli che sono i suoi reali sentimenti. Ne parlerà ad Amici 2021 questa sera? Sembra proprio di no poi magari qualche frecciatina potrebbe sempre essere dietro l’angolo.

Andrea Di Carlo, fidanzato Arisa/ "Lui è una bella persona: mi affido al cielo e…"

