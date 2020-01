Arisa e il “grande problema in famiglia”/ “Ci ha messo alla prova…” (Vieni da me)

ARISA, A VIENI DA ME PARLA DEL “GRANDE PROBLEMA IN FAMIGLIA”

Arisa ha parlato anche della sua famiglia a “Vieni da me”, ma senza commentare la vicenda dei falsi invalidi per la quale risulta infatti indagata sua madre Assunta Santarsiero nell’ambito dell’inchiesta “Il canto delle sirene”. «Non voglio fare la tv del dolore, ma abbiamo avuto un problema grosso a casa che si è stabilizzato. Quella cosa lì ci ha messo alla prova», ha detto a Caterina Balivo. E ha raccontato come questo l’ha cambiata e ha modificato il suo modo di affrontare la vita e le sfide che presenta. «Da un po’ di tempo mi diverto e faccio quello che mi diverte, mi sento libera e cerco di non vivere questa cosa come un peso». Sui genitori ha spiegato che suo padre non la prese bene quando lei decise da ragazza di cominciare a lavorare, mentre la madre provava a tenerla a bada. Invece sulle sorelle, si parte da Sabrina: «Ci sono dei periodi in cui sono spenta, mia sorella Sabrina è l’unica che riesce a farmi ridere di gusto. E mi imita, così mi fa capire quanto sono scema. Ha una carica comica pazzesca». L’altra sorella Isabella invece è diversa: «Invece Isabella ha la gioia dentro, ha due figli bellissimi che sono il dono della nostra famiglia. Teresa e Diego sono molto particolari, sono molto attaccati a noi». E poi ha concluso: «Siamo una bella famiglia. Forse l’ultimo è stato il Natale più bello della mia vita».

