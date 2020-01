Arisa/ Caterina Balivo: “Mi fidanzerei con te se non fossi sposata…” (Vieni da me)

Arisa a “Vieni da me” per aprire i cassetti della sua vita con Caterina Balivo. La stessa cantante aveva anticipato la sua partecipazione al programma con un video che è apparso sulle pagine social del programma di Italia 1. Reduce dall’esperienza al Cantante Mascherato, Arisa ha spiegato di sentire la mancanza del barboncino. «E mi manca la maschera. Mi è piaciuto anche stare a Roma», ha raccontato. Si parte dagli inizi, dagli occhiali con cui si è presentata al Festival di Sanremo: «Portavo questi occhiali quadrati quando facevo l’estetista. Durante quei massaggi si parlava tanto. Mi dissero che quegli occhiali mi avrebbero portato fortuna». Invece sul suo primo provino: «Mi mettevo un fiore tra i capelli per fare la romantica, ero anche innamorata». E pensare che poi a Sanremo non voleva partecipare: «Non volevo andare perché… Dicevo al mio ragazzo che ci saremmo lasciati poi», ha rivelato Arisa.

ARISA A VIENI DA ME: LE IMITAZIONI E LA BATTUTA DI CATERINA BALIVO

Arisa scherza anche sul fatto che si emoziona facilmente: «Io non piango sempre, ogni tanto mi viene… Sarà che vado avanti, gli ormoni e la menopausa…», ha raccontato a “Vieni da me”. Invece sulla fine di quella relazione: «Tra la vita pubblica e privata c’è un abisso. Quando sei una persona non conosciuta ti scegli le persone con cui stare. Quando lavori stai anche con persone che non scegli. E quando c’è troppa gente si sballano gli equilibri, soprattutto quando una storia nasce in un modo e si evolve in un’altra». La cantante è poi tornata indietro nel tempo e quando ha visto una foto di sé da piccola ha scherzato: «Somiglio al mio cane». Invece sulla sua passione per la musica ha raccontato che tormentava la madre con i suoi vocalizzi. Gli applausi scroscianti sono arrivati quando ha dovuto imitare Whitney Houston e Celine Dion. Caterina Balivo: «Se non fossi sposata mi fidanzerei con te così la sera sul divano a casa mi canti così…».

