Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ La nuova trasformazione della cantante

Arisa e Vito Coppola, puntano alla vittoria di Ballando con le Stelle 2021

Ad Arisa e Vito Coppola è stato assegnato il compito di rappresentare, nella prima semifinale di Ballando con le Stelle 2021, tramite una coreografia un momento importante della vita della cantante sulle note della canzone Bridge Over Troubled Water di Elvis Presley; non sappiamo ancora a quale episodio della vita della cantante si farà riferimento, lei si è già aperta molto alle telecamere di Rai 1 ma potrebbe raccontare attraverso la sua danza un qualcosa di inedito insieme al suo ballerino, che deve conoscere profondamente Arisa per poter esprimere al meglio con una coreografia il mondo dentro il cuore della cantante.

Il palcoscenico Arisa lo calca ormai da fin troppo tempo, oggi però è riuscita a farlo anche da ballerina provetta dando l’ennesima svolta alla sua carriera. Appare indubbio che fino a questo momento la ragazza è stata la più amata dal pubblico di casa come testimoniano i social network. Anche la giuria finora ha espresso dei pareri decisamente positivi. Al momento la coppia sembra la più papabile verso il successo finale perché consapevole dei propri mezzi e anche in grado di leggere tra le righe delle loro prove cercando di esaltare i loro punti di forza ed evitando di mostrare i difetti. Anche se al momento di quest’ultimi a trovarne non è compito facile.

Ballando con le Stelle 2021: Arisa e Vito Coppola, una nuova e ritrovata sensualità

Arisa si è lasciata andare ad una trasformazione che ha sconvolto (in positivo) tutto il pubblico di Ballando con le Stelle al fianco di Vito Coppola. La produzione ha voluto esaltare la nuova, e forse ritrovata sensualità della cantante proponendo una sfida con la showgirl Sabrina Salerno, altra donna che ha fatto girare la testa a milioni di italiani: a ritmo di bachata su “Acqua e Sale” di Adriano Celentano Arisa, insieme al suo ballerino Vito Coppola ha dato del filo da torcere alla sua rivale di super sfida portandosi a casa i complimenti della giuria, ma non la vittoria; Selvaggia Lucarelli ha detto di aver visto una sfida tra classico e amatoriale, facendo intendere che questa nuova versione della cantante fosse additerà meglio della donna più sexy d’Italia, dal punto di vista del ballo. È arrivata poi la sua esibizione, aperta da una clip dove la donna e il suo ballerino hanno dovuto parlare del bacio avvenuto durante la performance della puntata precedente che ha messo molto in imbarazzo Arisa, portandola a parlare del dramma che ha passato da bambina per il suo corpo, spesso troppo formoso. Ha anche detto che il programma la sta aiutando a superare questo problema e non sente più il bisogni di nascondersi o nascondere qualche forma in più, e ammira le maestre del programma in quanto i ballerini lavorano col corpo in tutte le sue forme senza essere per forza risultare maliziosi, e lei sta imparando molto da loro osservandole ogni settimana. I due ballano sulle note di Cuore e si portano a casa un punteggio pari a 48 punti, aggiudicandosi addirittura il tesoretto di 25 punti aggiuntivi assegnato da Alberto Matano, commentatore a bordo pista, diviso con Federico Lauri.

Arisa è stata beccata a rubare un bacio a Vito durante la performance dai giudici, dice a proposito “quando c’è l’ho vicino un bacino glielo devo dare“, aggiungendo che ha scagionato i nella sua mente l’idea e la possibilità di poter baciare qualcuno senza averci per forza intrapreso una relazione, trascinata dal momento. A questo pretesto si attacca Serena Bortone, opinionista d’eccezione e conduttrice di Domani è un altro giorno, riferendo alla cantante che ha ricevuto diversi inviti ad aprirsi al mondo dei video a luci rosse a seguito di una dichiarazione da lei fatta: Arisa dice di non essere interessata al momento, ma che non condanna chi lo fa e che se la sua carriera dovesse prendere una piega più erotica non si farebbe troppi problemi, suscitando un boato del pubblico in suo sostegno. Vito Coppola si è dovuto giustificare con la giuria per il nuovo bacio avvenuto in serata, che non è di certo il primo per la coppia, che ha inaugurato questa tradizione sulle note di Dirty Dancing: lui dice che è stato trasportato insieme alla sua nuova ballerina dalla passione dovuta al freestyle lento che hanno presentato in puntata. Il loro rapporto però non è da confondersi con amore, ma si tratta in realtà di forte complicità e professionalità, tanto che ci ha pensato la fidanzata di Vito, attraverso delle dichiarazioni sui social, a farsi sentire e a spiegare cosa sta succedendo nello studio di Ballando con le Stelle. Il pubblico però non può fare a meno di immaginare una relazione fra i due e sperare in un finale diverso dalla dura realtà.



