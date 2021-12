Arisa e Vito Coppola, come stanno le cose tra loro?/ Sembra vero amore! Ma lei…

Baci, abbracci e carezze. Arisa e Vito Coppola, ormai, appaiono sempre più uniti e in procinto di cominciare una relazione fuori da Ballando con le Stelle 2021. Puntata dopo puntata i due hanno aggiunto tasselli importanti al loro flirt, dando l’impressione di essere davvero attratti e interessati l’una all’altro. Le ultime esibizioni hanno lasciato a bocca aperta i fan, ma anche i giurati che ormai pendono dalle loro labbra. Arisa si sente sempre più sicura del suo corpo, ha ritrovato autostima e si sente dannatamente sexy.

Tutto grazie all’esperienza di Ballando con le Stelle 2021, ma anche all’esuberanza di Vito Coppola che è evidentemente è riuscito a conquistare il suo cuore. In un primo momento, l’unico ostacolo sembrava rappresentato dal fatto che l’insegnante fosse ancora fidanzato, ma ci ha pensato la sua ex Valentina a “scagionarlo”, confermando la rottura.

Arisa e Vito Coppola, sempre più vicini ma lei…?

Nell’ultima puntata Arisa ha ammesso di non precludersi nulla per il suo futuro. E sui continui rumors che la vedrebbero come futura protagonista nel mondo hard, la cantante ha affermato di non avere nulla in contrario. Chissà come la penserà Vito Coppola, che sabato scorso ha dovuto fare i conti con una dichiarazione abbastanza chiara da parte di Arisa, che non disdegnerebbe una carriera a luci rosse. “Io non ho mai detto certe cose”, ha spiegato inizialmente la cantante.

“Ma non ho nessuna contrarietà. Se la mia professione dovesse prendere una strada erotica non avrei nessun problema”. Difficile credere che Vitto Coppola possa essere dello stesso avviso.

